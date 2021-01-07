雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

濕冷寒流強勢來襲，山區水氣十足，繼宜蘭太平上將下初雪後，中央氣象局局長鄭明典稍晚在臉書發文，表示小烏來天空步道正在飄雪，還貼出即時直播影像，引發全民關注，數位居民及民宿業者也前往現地賞景，卻僅看到毛毛細雨；市府風景管理處長廖育儀推測，應是瀑布濺起的水花被監視器照到，才會看起來像是小雪點。

鄭明典今晚在臉書貼出小烏來天空步道即時影像，表示「這邊飄雪中～」，吸引不少網友點閱，但有民眾抱持懷疑態度，表示小烏來海拔僅380公尺，怎可能比海拔2031公尺的拉拉山更早下雪，也有人說小烏來氣溫高達7度，體感溫度也才4度，認為當地應該只是飄下毛毛雨而已。

小烏來山莊業者聽聞消息，也自行驅車前往當地，想一探白雪世界的美景，不過眼見所及全為毛毛細雨，沒看到任何雪花；廖育儀也說，監視器應是拍到瀑布底上來的水氣，仔細查看玻璃橋面也未有結霜情況，推測應該僅為飄雨，並非下雪。

鄭明典也在剛剛更新臉書發文，加註「的確，越看越不像」7字，讓民眾霧裡看花。

市府觀光旅遊局也澄清，即時影像畫面雖看起來像雪，但其實是下雨，可能是受到天黑及燈光折射所致。此外，目前拉拉山站塔曼山附近，由於濕度水氣不夠尚未下雪，華陵里長陳榮光也說尚未有部落通報下雪。

(中時 )