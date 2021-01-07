香港39歲女星朱慧敏透過選美進入演藝圈，儘管當年僅拿下亞軍，但出眾的外型仍讓她在2005年代表香港參加國際小姐，最後拿下「友誼小姐」獎項，後來更被電視台簽約成為演員；在她成為藝人後，感情生活往往成為話題，曾和男歌手彭懷安有過一段情，在快要結婚前男方疑似偷吃，兩人鬧翻，近日朱慧敏終於覓得真愛，閃婚心臟專科醫師。

朱慧敏在2004年參加香港小姐選美獲得亞軍，隔年參加國際小姐拿下「友誼小姐」，回香港後就進入香港無線電視台當演員，2006年至2013年間出演過多部電視劇，像是《珠光寶氣》、《飛女正傳》、《女警愛作戰》等，但都是以女配角出現在觀眾面前，僅在2012年的《愛‧回家》成為女主角之一。

雖然她戲劇工作上沒有得到太亮眼的表現，但觀眾們都對她坎坷的感情路印象深刻，在她當選港姐亞軍隔年，被拍到疑似成為男星梁榮忠的小三，形象崩壞；在2011年和男歌手彭懷安相識相戀，2015年公開預計結婚的消息，男方卻在不久後被拍到偷吃，道歉後兩人感情緊張，最後只能分手。

分手後，兩人也各自找到幸福，彭懷安在去年4月跟圈外女友結婚，近日朱慧敏和心臟專科醫師陳良貴的結婚證書曝光，據《東網》指出，朱慧敏感謝大家的祝福，也謝謝大家對她和陳醫師的愛護；前男友彭懷安得知喜訊，也有風度地給予祝福，「祝她幸福快樂」。

(中時新聞網)