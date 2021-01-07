臉書社團「爆廢公社公開版」驚見霸凌影片，事發地點位於台中市某國中，一名國中2年級學生，嗆聲叫一名男童下跪，還用棍棒毆打屁股、大腿及小腿，影片長度約2分28秒，男童被其中兩名學生輪流霸凌，PO出影片的網友表示男童阿嬤很難過，不知道怎麼辦。

從網友PO出的影片中，兩名男學生手拿甩棍，似乎不滿男童對老師告狀，霸凌嗆聲「跪好啦！X你X」、「跟你講啦，當朋友可以啦，不要把我們供出去啦」、「你知道今天XXX被罵嗎？你知道他爸多嚴嗎？今天被他爸知道，他會多慘」、「我們今天一直跑班導那裡嘛，我們腳會酸耶，讓你腳酸一下」，而被霸凌男童則說「不要打臉，打臉會被發現」，接著兩名學生開始輪流毆打男童。

網友PO出霸凌影片後，表示被打的男童平常是阿嬤照顧，父母已經不在身邊，雖然知道孫子被欺負，但該阿嬤不知道該怎麼辦，或是找誰求助，難過的說「不知道怎麼保護孫子」，令網友相當辛酸。

影片曝光後掀起網友怒火，表示不能姑息霸凌者，「聲援受害者」、「只怕這弟弟會被勸合解，年紀小，心裡會有陰影，希望學校和警察真的能保護他」、「請幫幫被霸凌的孩子」，對此有網友透露警察已經介入，但仍留言幫高調，就怕吃案被迫和解；甚至有網友爆「這所學校霸凌已存在很久了」，希望學校可以保護學生有申訴管道，避免事件一再發生。

(中時新聞網)