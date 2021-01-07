大陸影后章子怡近年活躍於綜藝節目，日前在《我就是演員3》罕見爆氣狠批參賽者金莎、金子涵的演技，掀起熱議，近日又爆出有15年鐵粉因為在群組講了一句話惹怒章子怡，最後被她踢出群組並封鎖。

據《網易娛樂》報導，有粉絲在章子怡本人也在內的群組直接問：「阿姨你還記得你的專業是幹嘛的嗎？」沒想到隨後被刪留言並封鎖，更直接被踢岀群組。

消息曝光後，有人酸章子怡沒氣度、玻璃心，但也有網友批評該名粉絲用詞不慎，另外有人透露該名粉絲其實已是15年鐵粉，他是因為章子怡花太多精力在綜藝節目，卻幾乎沒影視作品產岀，才不滿一時脫口說出那些話。

粉絲爆因留言被章子怡踢群封鎖。（圖／翻攝自網易娛樂）

而該網友隨後也針對此事發文，「難免言語不嚴謹，被退也認了，以後多些默默關注吧。愛和不愛都是每個人的選擇，我選擇一直愛，還是期待怡的新作品」。

章子怡在《我就是演員3》擔任評審，日前女星金莎、金子涵重新演繹夯劇《三十而已》，但才演出不到3分鐘，就被按NG燈終止表演，章子怡更激動講評：「我覺得演員如果沒有信念感的話，就不要走上這個舞台，為什麼一定都要當演員呢，演員難道是一個最低級的職業嗎，所有人都要來這分一杯羹？」事後則解釋自己並沒特別針對誰，只是對於演員這行業浮躁的現狀有些擔憂，話題熱度在陸網延燒好幾天。

(中時新聞網)