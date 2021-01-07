台南市北區YMCA游泳池一氧化碳中毒事件，共有15名學童就醫，台南市教育局及體育處立即派員到現場了解狀況及學生受傷送醫情形，並請學校通知家長，由於本次意外發生涉及重大公安問題，教育局將依照游泳池管理規範第13點規定，要求業者立即公告停止使用並進行修繕，待修繕完成並經市府擴大聯合稽查通過後，始得再開放使用。

教育局指出，YMCA大樓同址亦有幼兒園（2至3樓）丶課照中心（4樓)及補習班(8樓），教育局隨即派員至現場確認上開機構學生安全及是否完成疏散及停課事宜，同時調派5位督學至醫院駐點協助照護學生及家長，並請學童所屬學校校長及行政人員同步關懷。

針對YMCA游泳池查核，教育局表示，體育處曾會同消防局丶消保室等單位於109年6月12日進行定期聯合稽查，並由消防單位完成各規定項目初查，且註記現埸使用燃氣鍋爐。

此外，為確保同棟樓層之幼兒園丶課後照顧中心丶補習班之公共安全，教育局後續也將要求業者務必在確保安全無虞後才恢復幼生開園工作。經了解8日該幼兒園已決定先行停課，以利教師全面照顧受傷幼童並做必要的園務整理。

教育局也指派學生輔導諮商中心待學童返校後，將針對受傷的幼兒園及國小學生進行安心輔導；體育處亦將同步通函各游泳池相關業者落實設備安全檢修，並注意各項公安消防及預警設施的裝置，確保市民安全。

(中時 )