台中一所市立高中國中部傳出校園霸凌，有2名國中2年級的學生疑不滿跨年飲酒被師長得知，懷疑1名男同學告狀，竟在校外威嚇對方下跪，並拿出甩棍輪流抽打屁股、大腿及小腿等部位，動手的男同學還嗆聲「跟你講啦，當朋友可以啦，不要把我們供出去啦！」霸凌過程長達2分28秒，影片被上傳臉書社團，但不到30分鐘即撤除。

網友7日晚間在臉書社團《爆廢公社公開版》發佈長達2分28秒的霸凌影片，並表示，被打的男童沒有父母，只有一個阿嬤，說不會處理，自責不知道怎麼保護孫子，誰能幫幫忙。字字句句令人心酸，網友從受害學生的校服認出是台中一所市立高中國中部學生。

影片中被害學生疑向師長告狀跨年家族聚餐有飲酒作樂，惹怒2名涉嫌霸凌的男同學。台中市教育局證實7日下午5時許接獲校方校安通報，有關該校國中部霸凌案，據悉是二年級學生相約到同學家跨年飲酒作樂，氣氛開心，未料4日收假到校上課遭到老師關心。

教育局表示，有兩位男學生懷疑是徐姓同學告密，於是5日放學後在校外以棍棒打他。據了解3名學生有親戚關係，遭到毆打的學生，學校已請阿嬤帶去驗傷及報警，兩位行為人家長也帶學生向阿嬤及被行為人道歉，案發後仍到校正常上學。

教育局除請學校依規聘請委員深入調查外，同時追究學校第一時間是否進行校安通報，及學生後續輔導處遇措施。

(中時 )