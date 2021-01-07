不少人認為早餐是一日的靈魂，國內早餐店林立，顯示民眾對早餐有相當大的需求，其中「烤吐司」、「漢堡」、「蛋餅」都是熱門的首選。不過，近日網友分享早餐店菜單上沒有的「隱藏美食」，直呼是世界第一好吃，意外引起廣大迴響，讓饕客們大讚，「根本極品！」

對愛吃早餐店的饕客來說，早餐店真正的精華，是根據個人口味而發想出來的，在菜單上都找不到。原PO在「爆廢公社二館」上就分享自己的隱藏菜單「巧克力吐司夾蛋」，直呼是世界第一美食。

文章曝光後，立刻引起同好共鳴，直呼「國小吃了整整兩年！」、「這樣很好吃」，沒想到不少人都喜歡這種鹹鹹甜甜的口感。網友更分享「草莓土司夾蛋」才是心目中的冠軍，「草莓醬夾蛋才是無敵的」、「我比較喜歡草莓+蛋」、「草莓加蛋，真的是極品」。除了巧克力夾蛋、草莓夾蛋外，甚至還有花生夾蛋。

不僅如此，饕客更透露獨門吃法，還可以混搭加肉鬆、加火腿、加咔啦雞腿。網友表示，「花生醬附帶花生顆粒夾蛋才是人間極品」、「花生鮪魚蛋土司，超好吃」、「一片塗花生，一片塗草莓，夾蛋最好吃」、「最愛巧克力火腿蛋」、「巧克力培根蛋吐司，買到老闆娘認識我，然後放上菜單給人點」。

(中時新聞網)