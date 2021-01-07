國民黨最近一再寄公文及繳款單，並致電中央黨公職催收去年募款責任額，且須繳入「中國國民黨政治獻金專戶」才算數，否則將停權。不少中常委、中央委員紛紛反彈，決定全台連署要召開臨時中全會，向黨中央拍桌，還有多位中央委員嗆聲「江啟臣別想連任黨主席」。部份中常委也不滿黨中央日前決定每兩周開一次中常會，認為不受尊重，打算在中常會聲援，黨內呈山雨欲來之勢。

國民黨2016年遭凍結黨產後，開始實施黨公職人員年度募款責任額，分中央、地方黨公職兩大類。因繳納情形不理想，去年11月通過修正辦法，將定期公布繳納情形，未繳者將予停權。

行管會最近數度發公文及匯款單給中央黨公職，致電提醒須把去年責任額足額繳入黨中央政治獻金專戶，否則將依修正辦法停權，且擬於 1月20日公布繳款情形。許多中常委、中央委員不滿往年繳給地方或幫黨籍候選人募款都算數，黨中央突然「不認帳」，形同強剝兩層皮，5日推派代表約20人在台中會商，還有人大罵「黨中央與下屬單位爭利，可恥！」最後決定串連要求召開臨時中全會，要向江啟臣拍桌、甚至翻桌，日後每3個月召開一次中全會追認中常會議案。

負責匯整意見的屏東中央委員關芝綝說，反彈的意見很多，例如中央委員都有地方關係，有人1年奉獻不只責任額10萬元，若都不算，只能捐中央，地方黨務要停擺嗎？原本中央委員繳5萬，又變成10萬元，反而地方民代責任額減少，而地方黨部未將中央委員、黨代表納入地方黨部委員，但地方黨部而要經費，中央委員及黨代表同樣也會幫忙等等意見，也都有人反映。

另有中常委舉例，有中常委去年捐地方黨部已40多萬，最近又被要求「補繳」責任額50萬進黨中央，等於立委責任額30萬的三倍，合理嗎？又例如有台商中央委員捐10萬人民幣給海外部，也被認定不算數，因為「不是繳給黨中央」，難道國民黨有好幾個？

行管會表示，以前有選舉，長官指示捐給地方或候選人都算數，今年沒選舉，回歸中央黨公職捐中央，地方黨公職捐地方；辦法是組發會訂的，目前沒聽聞反彈，若要開臨中全會也只能尊重。組發會則表示，組發會只奉命協助訂辦法，執行是行管會，況且理應今年才實施，為何追徵去年募款額就這麼「硬」，由行管會解釋。

(中時 )