隨著寒冬到來，大陸能源需求出現預期增長的情況，對煤炭的需求也正迎來大爆發。最新數據顯示，2020年前11個月，大陸共計進口了2億6482.6萬噸煤，但由於出現了煤炭需求激增及供應緊張的情況，大陸對熱能煤的需求將同比增長12%，國內煤炭價格也大幅上漲至1噸超過130美元(約台幣3695元)，但解決的方法卻是建設煤礦項目，以及從俄羅斯增加進口量，而非澳洲。

ACB News《澳華財經在線》報導，能源調研機構——伍德麥肯茲亞太部主管西敏頓（Rory Simington）預估，2020年12月，大陸對熱能煤的需求將同比增長12%。在極寒天氣下，湖南、廣西等南方省份均已創下同期發電量新高，因此，大陸國內煤價漲勢明顯，在2020年12月5500千卡動力煤價格超過130美元/噸(約台幣3695元/噸)，同年7月，這一價格還在85美元/噸(約台幣2416元/噸)。

《金十數據》報導，在煤炭需求爆發以及大陸煤炭價格高漲的雙重背景下，國際上的煤炭供應國正迎來出口機會。然而，因為當前澳洲煤炭企業正高度關注大陸市場行情，急切盼望能夠正常對話供貨，但從目前情況看，失望可能大於希望。

報導指出，近日為了緩解供應緊張，大陸發改委已提出從其他國家增加煤炭進口的消息，但這其中並不包括澳洲。受大陸禁令的影響，澳洲焦煤價格持續低迷，並處於多年低位。依數據顯示，2020年澳洲5500千卡動力煤平均價格僅為51美元/噸，遠低於大陸國內市場價格，而如果不進口澳洲煤炭，大陸還有其他供應來源。

日前，2020年國家能源局共批復了22個煤礦項目，合計建設規模4260萬噸，將能滿足大陸國內需求。同時，除了澳洲，也將從各大產煤國進口煤炭。以俄羅斯為例，據了解，當前中俄首座跨界河鐵路橋——同江鐵路大橋已經基本建成，預計在建成通車後，俄羅斯將能成為大陸的煤炭供應的助力。依數據顯示，2020年上半年，俄羅斯對大陸出口了1625萬噸煤炭，同比增長了10%。

(中時新聞網)