「2021國際摩托車暨用品展」將在1月8日至10日於新北市工商展覽中心舉行，儘管目前國內商展活動熱絡程度仍受疫情影響，但主辦方仍號召國內各家二輪車廠、部品品牌及業界夥伴總計近70個品牌共襄盛舉。

1月7日記者日當天，包括光陽KYMCO、三陽SYM、山葉YAMAHA及台鈴SUZUKI…等多家大廠都有新作重磅登場，當中全台唯一的百萬級電動重機-光陽RevoNEX也公開亮相，精銳盡出的各車廠與精品商家更是油門全開讓人氣爆棚。展覽主題涵蓋2021最新車款、精品部件、運動性能樂園及舞台表演等四大展區，全力推廣最接地氣的摩托車文化。展期間除滿滿的年節優惠，更是二輪買家賞車、買車、新年換新品的大好機會。

無畏疫情肆瘧，國內機車市場在補助末班車助攻下逆勢締造出破百萬輛（1,035,854輛）銷售，一舉改寫25年新高！

新冠疫情持續籠罩全球，包括二輪最重要嘉年華-國際米蘭車展也因疫取消，2020年暑假大檔「國際重型機車展」停辦更是國內車迷的一大缺憾。為彌補這項缺憾，「2021國際摩托車暨用品展」在各方努力下將於1月8日至10日假新北市工商展覽中心盛大舉辦。

在防疫期間大推車展，好一幅馬照跑、舞照跳、歌舞昇平的繁榮景象，彷彿活在平行時空的台灣社會真有如外媒形容的那樣：「正常到令人毛骨悚然？！」其實，除了政府超前部署的防疫政策讓疫情被有效控制，因疫情延燒下助長個人化交通工具（二輪）的顯著成長，更是讓這場二輪嘉年華會舉辦的有所本！

光陽KYMCO於2020年銷售中不僅以350,917台總銷售量（市佔率33.9%）續保王座、更以突破570萬累積銷售（5,743,704輛）續奪NO.1銷售大滿貫。

畢竟，多事之秋的2020年雖讓人感到灰暗，但國內二輪市場卻在疫情肆瘧下逆勢締造出破百萬輛（1,035,854輛）的銷售數字，一舉改寫25年新高！除了前述因疫情意外推升個人移動需求外，機車市場更受惠於購車補助末班車助陣，讓整年度銷量較2019年大幅成長14.8%。其中KYMCO於去年12月全力衝刺產能，祭出「保證交車」承諾，更逼催出強勢買氣，12月份單月銷售KYMCO就超過5萬輛，更以整年度350,917台總銷售量（市佔率33.9%）續保王座、毫無懸念締造21連霸，累積銷量更是衝破驚人的570萬台！

而相較去年機車市場締造的榮景，光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，2021年在政府汰舊換新政策拍板定案後，相信對國家、產業及消費者來說都是正面的影響。至於今年整體機車市場的發展，柯俊斌直言看好電動車的銷售表現，而他也預告：沒“疫外”的話，光陽將在農曆年前發表旗下最新款的電動車力作，請大家拭目以待！當然，隨著光陽馬不停蹄地全力逼催產能供應下，柯俊斌也對於挑戰目標銷售及市佔新高點展現高度信心。

TAIWAN MOTORCYCLE SHOW國際摩托車展於1月8日至10日假新北市工商展覽中心開展，身為市場領導者，KYMCO以「Time to Excite熱血時刻」為主題，將去年全球線上發表會中所發表的旗艦車款全數演出。

百萬電動重機RevoNEX 全場聚焦人氣王

2018年米蘭車展亮相的SuperNEX電動概念車，開啟光陽邁入電動大型重機的念頭，2019年米蘭車展登場的RevoNEX更是驚豔全球，整車於歐陸生產規劃下，使其成為KYMCO首款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。在繼承次世代電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念下，RevoNEX突破傳統街跑的框架與限制，賦予大型重機前所未有的新定義。此番亮相的RevoNEX原型車完整度更高，3.9秒破百、11.8秒直上極速205km/h的剽悍性能，更是車展中最值回票價的必看焦點。

此番亮相的RevoNEX原型車完整度更高，3.9秒破百、11.8秒直上極速205km/h的剽悍性能，更是車展中最值回票價的必看焦點。

全球首創兩段變速電動機車 F9極樂重磅問世

不只油車精彩，KYMCO在高性能電動機車領域也同樣有所耕耘，全新電動力作F9矢志以“追求感官刺激的騎乘體驗”滿足消費者心中的渴求，更將以全新移動功能與體驗中滿足駕馭樂趣，成為消費者心目中電動機車首選。

F9具備獨特的緊湊運動外型，搭載9.4kW功率馬達，極速可達110km/h，0-50km/h加速僅需3秒，其所配置的ATS兩段式自動變速系統，加上僅107kg的輕量車重，更有效提升性能演繹，以玩樂之名，教人不期待都難。

F9具備獨特的緊湊運動外型，極速可達110km/h，0-50km/h加速僅需3秒，其所配置的ATS兩段式自動變速系統，加上僅107kg的輕量車重，更有效提升性能演繹，以玩樂之名，教人不期待都難。

市場首現跨界雙缸三輪重機 CV3量產版巡旅驚奇登場

讓全球車迷引頸期盼的三輪旗艦重機KYMCO CV3重磅亮相，亦成為機車市場上的熱門話題。鎖定歐陸市場的CV3不僅是KYMCO旗下首款三輪大型速克達，更為當今全球定位最頂級、配備最豪華的跨界三輪「Adventure Tourer」旗艦重機。

CV3採排氣量550cc的雙缸引擎，集舒適設計、出眾性能、堅強結構及符合人體工學座椅於一身。強悍的三輪設計不僅大幅提升安全與舒適性，更提供更安心穩定的騎乘體驗。

鎖定歐陸市場的CV3不僅是KYMCO旗下首款三輪大型速克達，更為當今全球定位最頂級、配備最豪華的跨界三輪「Adventure Tourer」旗艦重機。

最強白牌KRV‭ 6000台訂單創7.68億業績‭‬‬‬‬

KRV這輛車是一台非典型的速克達設計，尤其是機構的改變與配備調整，在騎乘感受及易操控上有很多突破，175水冷引擎，PTM傳動系統，車輛重心更集中，同時減輕簧下重量，達到輕巧靈活特性。

身為KYMCO重點白牌旗艦，KRV自2020年12月11日公佈售價：KRV ABS版（112,800元）、KRV TCS版（123,800元），先前網路上累積的高人氣立刻轉換成驚人訂單，預計2月底前訂單將飆破6000張，創下高達7.8億營收，網封「最強白牌」的KRV除產品實力強悍，吸單功力更是前所未見。

身為KYMCO重點白牌旗艦-KRV，預計2月底前訂單將飆破6000張，創下高達7.8億營收，網封「最強白牌」的KRV除產品實力強悍，吸單功力更是前所未見。

藉著國際摩托車展首次在台灣車面前曝光的KRV，搭載全新開發的175cc 4V水冷引擎、源自旗艦AK 550的獨立式搖臂與PTM傳動系統等先進科技，勢將成為車展人氣王！KYMCO還針對KRV推出誠意滿滿的購車優惠：提供最高36期分期、零元交車、分期零利率、免設定費及分期車主專屬千萬超額保障險，讓車迷以最低負擔輕鬆坐擁KRV。

19.8萬元 跨界冒險大羊DT X360震撼殺出‭ ‬‬‬

同步亮相的全新跨界大型速克達DT X360，以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位，挾帶更全面的功能性以及198,000元的驚爆價，締造冒險大羊新格局。外觀採具有越野風格的前土除與下擋泥板，匹配可提升於崎嶇路面操控靈活性的寬把手設計，與賦予最佳騎乘視野的高坐墊設定，提供最佳化的騎乘樂趣。

跨界冒險大羊DT X360，挾帶更全面的功能性以及198,000元的驚爆價震撼殺出。

高效節能的320.6cc 4V水冷引擎，具備21.2kW/7250rpm最大馬力、30Nm/5750rpm最大扭力；底盤搭載匹配Adventure風格的多功能胎與質輕量堅的前14吋、後13吋輕量化輪圈，有效減輕簧下重量，整合強悍動力，恣意征服各種路況。其跨級距、旗艦級的豐富配備包含Keyless感應鑰匙、TCS循跡控制系統、LED彩色儀表板等，讓用車便利與安全性同步升級。

KYMCO公佈KRV試乘活動將於全省展開，三個場次首先將於1/16-1/17高雄市台糖TKS賽車場展開；第二場1/23-1/24於彰化縣溪湖K1賽車場進行；最後一場2/6-2/7將在桃園市大魯閣卡丁車場舉行，車迷可關注KYMCO官網獲得最新資訊。

(中時新聞網)