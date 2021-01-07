一般來說，女性從事業務工作，或許會比較吃香，尤其外表若是長得漂亮、又有能力，對自身事業可說是一大優勢，最近網路瘋傳多張一名汽車女業務的照片，不僅臉蛋亮眼，身材更是性感毫無缺點，讓大票網友受不了，直呼「揪團買車了」。

位於新北市新店一家車行，其中一名女業務吸引網友注意，這名女業務叫張瑜，又叫「章魚孃」，平常擔任汽車業務外，也是平面模特兒、網路直播主，除了上班時展現專業的美照，個人instagram更是有許多性感火辣照片，絲毫不吝嗇展現好身材。

張瑜的instagram上擁有16.9萬名追蹤者，粉絲人數眾多，其中曾PO文表示車行要應徵新業務，讚公司福利不錯，老闆也很佛心，讓不少粉絲好想應徵，因為可以與夢想中的女神一起工作！

許多人看到讓張瑜爆紅的的爆乳簽約照片，紛紛留言說「為什麼旁邊可以那麼認真的簽名」、「我眼裡只有業務」、「什麼車都買下去了」、「買車有附車頭燈嗎」、「那兩盞大燈會不會太閃了」、「買車附美人嗎」、「我都想買車了」。

(中時新聞網)