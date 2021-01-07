隨著參眾兩院正式認證拜登當選美國第46任總統，現任總統川普任期僅剩13天；然而，美國有線電視新聞網(CNN)7日指出，鋼鐵川粉闖入國會大廈的暴力行為，不但破壞美國220年來和平轉移政權的傳統，不受控制而又憤怒的川普本人，可能在接下來的2週帶來嚴重傷害，讓美國經歷「驚爆13天」，聯邦政府官員應密切注意川普的一舉一動。

報導認為，「國會大廈蒙塵」本身並不可怕，可怕的是總統個人怒火能驅動川粉攻擊國會，等同行政權攻擊立法權。隨之而來的政治隔閡，即使川普下臺後仍會延燒一陣子。

隨著國會認證拜登當選，外界愈來愈憂心川普的穩定性。雖然川普已承諾政權將有序的交接；但不受控制的他還會丟出什麼牌，是否會讓最後13天變成驚爆13天，都成為眾人關注焦點。甚至，臉書與推特因為其煽動性言詞，一度暫停其帳戶。

事實上，川粉與國會的衝突，是過去4年以來川普煽動與藐視憲法的結果。4年操作引發的「美國大屠殺」，遠比4年前川普就職演說的經濟困境更為危險。其象徵著美國自由的底線為川普打破，也是美國史上首次出現反對政權和平轉移。

此外，雖然暴動終究會平息，卻埋下總統分裂國家的可怕回憶，並在全國播下「民主有害」的不信任感；加上鋼鐵川粉製造的暴力螺旋，正將美國帶離軌道，並讓另一批沉沒的美國民眾對民主制度感到失望。影響所及，不但拜登難以治癒彼此間的分歧，若川普下臺後仍持續「發威」，恐繼續提供極端主義發酵的平台。

諷刺的是，當國會議員暫避川粉其鋒，川粉遊蕩國內大廈內部之際；川普卻什麼都沒做，只是透過電視看著自己引發的亂局。儘管川普隨後呼籲粉絲快回家，還發表政權會有秩序的交接；但相較於日前「黑人的命也是命」期間，政府動用大批警力「維持秩序」，此番國會警力可謂少得可憐，也凸顯川普私心自用。

更重要的是，撕裂傷口帶來的疼痛，將為拜登繼承。白宮新主人將面對一個為前任總統分裂的國家，還有因疫情大流行而每天奪去3000多人的美國社會。拜登就職後的第一個課題，就是維持領導中心的穩定性，跳脫川普不受拘束而極為不穩定的路線。

(中時新聞網)