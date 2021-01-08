美國國務卿蓬佩奧宣布美國駐聯大使凱莉克拉夫特將訪問台灣。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文酸說，凱莉是共和黨大金主，募款功力一流，龐佩奧宣布凱莉要訪問「自由中國」，所有「自由中國」的國民無不歡欣鼓舞，但要記得今年5月報稅時多繳一點稅金。

蔡正元說，即將卸任的美國駐聯合國大使凱莉克拉芙特 Kelly Craft 主動要訪問「自由中國」，民進黨政府無不欣奮莫名。凱莉來訪至少可以稀釋萊豬的民意壓力，但凱莉來訪可能要重金侍候。凱莉不是外交官，也不是政治人物，而是共和黨的大金主。 2016年凱莉就捐給川普美金200萬元，捐給共和黨參議院領袖McCornnell，和共和黨中央黨部的錢也不小， 2020年捐款手筆應該更大。

他說，凱莉沒有傑出的學經歷，但有超級名媛的美貌和手腕，嫁過三任丈夫，一任比一任有錢。現任丈夫是數十億美元身價的煤礦大亨，當起共和黨的金主如魚得水，很年輕就當上共和黨的「中常委」，捐款大手筆，募款更是一把罩。就是因為金主功能超強，所以川普回報凱莉，派去當美國駐加拿大大使，但是凱莉當這個駐加拿大大使最知名的事跡，就是人都不在加拿大，整天都在美國交際應酬兼募款。去年九月凱莉更因捐款募款立大功，被擢升為美國駐聯合國大使，這樣更可以紐約為基地，替共和黨作出金光閃閃的貢獻。別看凱莉當什麼大使，她的國際知識是很有限的，美國很多不需做什麼事的大使，都是可以用錢買到的肥缺。

蔡正元酸說，龐佩奧宣布凱莉要訪問「自由中國」，所有「自由中國」的國民無不歡欣鼓舞。但要記得今年5月報稅時多繳一點稅金，才有錢鋪黃金地毯，歡迎這位美麗的美國駐聯合國大使，讓2300萬「自由中國」的人民手中準備好大筆美金，熱烈歡迎美國駐聯合國大使來訪。感恩大使！讚嘆大使！妳是萊豬的救星，妳是世界的偉人。

(中時 )