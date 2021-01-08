今年九月，筆者在NHK頻道偶然看到了日本天團「南方之星」的線上演唱會紀錄片。因為疫情關係，這場演唱會在今年六月份推出時並未開放民眾入場，全程都是線上直播觀看。主唱桑田佳祐雖已年過六十，面對諾大卻空無一人的橫濱體育館，仍活力十足地唱著一首又一首的經典好歌。節目更記錄了製作團隊從企劃到演出的籌備過程，團隊成員的挑選、密集的協調會議、無人會場的佈置、如何克服百萬人同步上線卻不中斷的訊號傳送、到演唱結束的開心慶功花絮，鏡頭下辛苦幕後工作人員的面對面訪談反倒成了節目最大的焦點，更讓南方之星的粉絲們深刻體會到偶像不為人知的魅力。

因為疫情的關係，大型演藝活動紛紛喊停，許多偶像藝人就紛紛轉進線上開起直播演唱會。劉若英在新竹內灣戲院的線上開唱已經累計超過一億五千萬的觀看人次，五月天線上演唱會最多也吸引了60萬人同步上線，而韓國BTS防彈少年團更是號召了近百萬粉絲付費觀看。因為疫情而衍生出的線上演唱會，也成了演藝圈的另類競爭舞台。

人氣天團「ARASHI嵐」隊長大野智睽違五年再度推出個展「FREESTYLE 2020」(圖/FREESTYLE 2020大野智作品展,EVENT365生活誌 提供)

反觀展覽藝術市場，全球各大博物館也紛紛和Google Art & Culture合作，推出博物館導覽和名作賞析。每個人打開手機或螢幕，就能走進紐約大都會博物館、倫敦大英博物館，或巴黎奧塞美術館，近距離觀看世界經典名畫，還能點擊放大細看畫布上的油彩紋理，這可是現場排隊都無法體驗的視覺享受呢！

不過，線上看展究竟是疫情時代的曇花一現，抑或變成長久之計呢？筆者個人還是偏好老派風格，喜歡親自走進展場中，體驗實體展覽呈現的藝術氣息。最近，東京森美術館就推出了一場堪稱日本國家代表隊的當代藝術展：「STARS展」，集結了草間彌生、李禹煥、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司……等六位日本最具代表性的藝術大師聯合展出。說實在的，這六位藝術界巨星不論是誰要推出個人展覽，都是備受藝壇矚目.....(未完待續)

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)