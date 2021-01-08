走過世界各地的廚房烹飪，挑戰各國人的味蕾，而最後還想談論的天空落在台灣南島，來到迷路小章魚一起住進迷人的蔚藍。

一個意外的旅程，帶著一些可以任性的固執來到了墾丁。拿一手啤酒，坐在沙灘讓大海淹沒了眼，享受被海風吹著的悠哉。走進這宛如希臘風情的海邊餐廳，坐在圍繞廚房的L型吧檯區，在享受微微的海風跟一望無際的大海的同時，還可以觀賞主廚們大展廚藝。

還記得最近一次迷路是什麼時候? – 迷路小章魚餐酒館(圖/迷路小章魚餐酒館 EVENT365生活誌 提供)

如果還想有更好享受，那就是讓人忘不了的美食。好的在地食材用最直接的烹調方式呈現地中海料理；新鮮的漁獲，產地直送的蔬菜，現撖的麵皮，燒紅的備長炭，一道道屬於迷路小章魚的菜餚。在2019年的夏季菜單裡，使用了最新鮮的龍蝦來入菜，打造出『sit down please』龍蝦大餐，等你來享受。

在科技發達的現代，無論目的地有多隱蔽，都能單憑一支手機，用最快捷的路徑到達。但有時候，迷路，反而會得到更多。你，有多久沒有迷路了？這個夏天，約定你迷路在這片蔚藍中。

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)