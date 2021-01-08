除了去101拍照、逛夜市、看跨年煙火秀之外，你還有什麼向外國友人介紹台灣城市特色的方法？

若你有上述困擾，首屆活動剛落幕、明後年將持續舉辦的「Open House Taipei」（打開台北），是你可以好好運用的城市美學推薦大補帖。

連台北市大家長柯文哲也在臉書上寫道，「這一次，我們帶大家深入地底25公尺，打開隧道、潛盾機、遺址，Open House Taipei，讓你看到不一樣的台北。」

蒐集台北73處創意空間

受疫情影響，過去一年來，從東京奧運、杜拜世博會，全球重大慶典幾乎都無法如期舉辦。1992年從倫敦發起、被譽為當代城市美學代表活動的「Open House」也不例外。

不過，第一次拿到英國官方授權的Open House Taipei，不但成為2020年全球唯二舉行Open House實體活動的城市（另一為瑞士蘇黎世），還在台灣掀起一股城市美學的探索熱潮！

有多熱？

第一屆Open House Taipei，蒐集了台北73處創意空間。10月底，30多處需要事先報名的景點剛開放網路預約，8000個名額在一小時內就秒殺。

短短兩天（11月28～29日）的活動，吸引約3萬參訪人潮，不少難得開放的熱門景點，如捷運行控中心、司法院、兩廳院，現場都湧現排隊人龍。

打開台北執行長吳卓昊分析，這屆參與者多是18～34歲的年輕世代，女性居多。更在網路社群引發連串話題，如一開放預約，官網便因數萬人同時上線而當機，Instagram累積瀏覽量更衝破160萬，群眾募資活動才十天，達標率便超過100％！

事實上，策劃長達兩年，由一群年輕人主動發起的Open House Taipei，背後並沒有財團或金主支持，網站製作預算更只有6000元，執行也仰賴無償協助的500多名志工，籌辦期間還遇到史無前例的疫情衝擊，最後卻變成2020年台灣最有意思的城市美學派對！他們怎麼辦到的？

其實，一開始只是一位「老外」的構想。

Open House可說是全球最重要的城市美學探索活動，1992年，由一群英國建築師發起，經過將近30年的發展和串連，如今有包括：紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等近50個國際城市加入。

以2019年9月的Open House London為例，便獲得逾800處城市空間響應，吸引約80萬名參訪人潮。熱門景點如英國首相辦公室、西歐最高的碎片大樓（The Shard）、常在電視劇看到的警察廳總部（New Scotland Yard），都吸引大批朝聖者。

而且，除了主辦單位提供的導覽資訊，還有許多部落客和專業寫手提供私房路線和攻略密笈，不僅成為當地最熱鬧的地方慶典之一，更常吸引觀光客慕名而來。

2014年在倫敦工作時，吳卓昊就曾代表事務所參與Open House，並負責「紅磚巷」（Brick Lane）的策展活動。

他回想，「參與到一半我才發現，原來這是整個城市的大活動！」那幾天的倫敦，就像一場大派對，大家一下班就到處跑，前往各種千奇百怪的城市空間。

既然是這麼有來頭的活動，怎麼會由素人領軍？

公私協力，吸引眾人響應

最先「入坑」的，是打開台北共同創辦人徐千捷。

2018年在宜蘭推動文創聚落專案時，他邀請西班牙籍的Andoni Munduate來台演講，分享當地城市聖塞巴斯提安（San Sebastián）如何透過文化及飲食行銷，從內戰頻繁的地方蛻變為2016年「歐洲文化首都」（European Capital of Culture），還成為米其林餐廳最密集的歐洲城市。

在台遊歷期間，兩人認識了策展人吳卓昊。Andoni發現，台灣其實有濃厚的美學底蘊和設計能量，卻不太知道如何跟外國人介紹，於是提議引進Open House這樣的開放活動，讓民眾深入平時看不見的城市空間，三人便組成團隊，向英國爭取官方授權。

沒想到好不容易拿到授權，卻爆發了史無前例的新冠疫情，不僅共同發起人Andoni無法再來台灣，爭取空間加入和商業贊助也陷入停擺。吳卓昊苦笑，「我每次問他什麼時候可以來台，他都說大概兩週，結果一直不能來！」

而說服空間加入的過程，更是屢屢碰壁、困難重重。

打開台北企劃統籌洪佳緯坦承，「一開始大家都滿頭問號？打開、讓民眾進來？然後呢？」

不少人還誤會，這是政府辦的活動。更有人質疑，開放自家空間給人看，還要犧牲假日時間，到底有什麼好處？

徵求空間出師不利，又苦無資金，團隊一度陷入掙扎，是否直接放棄？內部數度爭辯，最終拍板，規模再小、還是要辦實體活動。

所幸9月召開記者會釋放訊息後，除了預約參觀人數反應熱烈，公部門的協助也愈來愈多，迴響持續擴散，Open House Taipei的空間，短時間內從50個增加到73個。

這73處創意空間，包括有錢也不一定住得到、流行樂天王麥可傑克森及女神卡卡曾下塌的晶華酒店19樓總統套房、可遠眺觀音山的淡水雲門劇場、藝術界最高殿堂兩廳院、剛成立的台灣設計研究院，還有松山文創園區首次露臉的醫護室及鍋爐房等，都在那兩天敞開大門，免費開放參觀。

不僅如此，主辦單位還設計12條探索路線，如：都市更新、建築癡漢、小孩放電、老派約會、閨蜜潮拍等，提供不同客群參考。

團隊自掏腰包，成就夢想

從一開始的不被看好、中途遭受疫情重擊、到最後峰迴路轉地引發熱烈迴響，打開台北的年輕團隊感觸良多。

徐千捷苦笑，展前兩週在金普頓大安酒店舉辦第二場記者會時，由於場地位於精華地帶，且極具時尚感，貴氣逼人，還有一堆長官和名人站台，不少人都以為打開台北的資源相當充沛，不知道成員如此操勞、且經濟拮据。

「只能先咬牙辦起來了！」他透露，不含專業人力成本，這次活動已砸下超過200萬元，多是團隊成員自掏腰包。

負責媒體公關的谷宛儒觀察，許多響應的公部門機關和創意單位，其實都有類似的空間開放念頭，只是忙於日常業務而作罷，這次都藉由Open House對外開放。「大家都很想讓民眾進來看看，只是以前總有更重要的事在忙，或覺得空間還有待整頓。」

這次共襄盛舉的松山文創園區總監陳玉秀就表示，松菸園區啟用快10年，內部還有許多未開放的空間，「那時我們正想，是不是要辦場Open House讓大家重新發現松菸？」想不到Open House Taipei就找上門，於是雙方一拍即合。

連英國原創城市也羨慕

從另一個角度看，Open House也是台灣民眾的全新體驗。雖然人潮眾多，大部分人都很遵守秩序及社會禮儀。而看到殷切的參訪需求，不少原先只能預約導覽的景點，後來都開放現場排隊和候補名單，讓大家看個過癮。

志工招募也出乎意料順利。負責行政統籌的楊淳淳回想，原本以為起碼要一個月才能找齊，沒想到不到一週就來了500多位，「而且年齡層分布很廣，從18歲到70歲都有，」甚至有南部來的志工，當天拉著行李箱前來支援。

如同Open House London策展人Sian Milliner所言：「台北是Open House國際網絡最新的一員，非常羨慕台北的朋友因疫情控制得宜，可以享受實際走入空間的自由。」

原來，打開台北不但讓自家民眾感到驚豔，還辦到連原創城市都挺羨慕的。

本文作者：高宜凡

(本文摘自《遠見雜誌1月號415期》)

《遠見雜誌1月號415期》

(中時新聞網)