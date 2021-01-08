【回憶殺】今年63歲的潘越雲是80年代知名女歌手，一頭濃密及腰黑長髮、粗黑眼線和烈焰紅唇是招牌特色，一開口更是驚為天人，滄桑又極富情感的聲音唱紅《天天天藍》、《野百合也有春天》、《我是不是你最疼愛的人》等，風靡歌壇41年人氣始終不墜。但她的愛情卻不如事業順利，為了女兒在婚姻中忍氣吞聲，最後被丈夫抓姦在床，鬧出極大的風波。

潘越雲17歲父母雙亡，小小年紀就得半工半讀，由於熱愛音樂，她到西餐廳駐唱，被滾石唱片創辦者段氏兄弟發掘出道，展開超過40年的歌手生涯。潘越雲的臉蛋雖不是頂級，但儀態優雅又有女人味，天籟嗓音感染力極強、辨識度又高，療癒了大批歌迷，陪伴許多漫長的失眠夜，連徐乃麟都說能被他喜歡的歌壇的女神極少，只有潘越雲讓他沉醉至今。

25歲的潘越雲亭亭玉立。（圖／中時資料照）

潘越雲很嫵媚，舞台魅力又強。（圖／中時資料照）

如此美好的女神，愛情卻沒有被邱比特眷顧，潘越雲相當晚婚，42歲帶球嫁畫家黃光全，婚後生下寶貝女兒，本以為能過上幸福的家庭生活，未料丈夫工作不穩、有酗酒惡習，還有動粗傾向，逼得潘越雲一肩扛下經濟重責，連生活都在恐懼之中，她時常抱著女兒奪門而逃，忍無可忍提出離婚遭到老公打槍，只好繼續延續不幸的婚姻，一日復一日，終於壓垮駱駝的最後一根稻草。

2008年，潘越雲和黃光全協議分居，男方暗自派徵信社調查她的生活，隔年抓包老婆與某黃男有一腿，當場拍下赤裸躺床的照片，黃光全不堪綠光罩頂，氣得怒告兩人妨礙家庭，潘越雲則表明已對10年的婚姻無感情，分居後才展開新戀情，最後雙方為了顧及女兒的感受，選擇退讓和解，男方求償800萬台幣的精神賠償。

潘越雲與前夫黃光全離婚鬧得難看。（圖／中時資料照）

2010年，潘越雲終於恢復單身，經歷這段不堪的婚姻，她透露未來不會輕易再婚，把心力投注在女兒身上。隨著女兒考上大學離開家中，潘越雲越來越有自己的時間，她不僅在文大音樂系教課，還考上師大流行音樂產學應用碩士在職專班，增進自己的音樂學術知識，再分享給學生們，覺得傳承是一件非常有意義的事情。

除了進修，63歲的潘越雲對外型也不馬虎，每天堅持運動、不吃宵夜控管身材，一直維持少女般的纖細體態，優雅的氣質更是年年遞增，活出自我的人生廣傳佳話。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)