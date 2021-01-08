今年的農曆過年在2月，大多數對目前工作倦怠的人會在農曆年前興起轉職的念頭，考慮著領完年終獎金後的去留，不過要離開一個熟悉的環境難免讓人猶豫，塔羅牌專家奧斯老師分享一個簡單的占卜，快來測驗看看目前的工作是否適合自己？年後真的該轉職嗎？選張牌立刻就能知道答案！

憑直覺選一張牌，看看下面的牌意解析吧！（圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜）

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選擇到這張牌的朋友，奧斯老師無法直接斷定目前的工作是否適合你，因為這牌面代表辛苦或是思考，你在這份工作上一定付出不少努力，也有許多挫折和壓力，但又不全然都是如此，因為目前的工作也曾經給過你成就感或開心的地方，因此選擇到這張牌的你，先花點時間思考目前的工作、或是自己的狀態，若已經覺得力不從心，也一心求去，那就可以準備開始找新工作，但若在思考後覺得還想努力看看，奧斯老師就建議調整後再次出發囉！

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選擇到這張牌的朋友，目前的工作你應該覺得累了吧！偶爾應該有想要放棄的念頭出現，但工作內容又還算上手，所以也不知道怎麼選擇。這牌面代表未來與幫助，所以目前的工作或許不會是長遠的工作，但能為職場生涯加分不少。因此奧斯老師建議，目前的工作如果已經累積一定的年資和經驗，就可以考慮轉職，但要是剛做不久，就不建議貿然離開，多充實經驗和能力更重要！

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選擇到這張牌的朋友，奧斯老師建議轉職前先調整心態，這牌面代表你不喜歡被人管，又很渴望財富，若是對於目前的工作沒有太大的動力，不如評估目前的工作狀況，若是擁有充足的休閒時間，或許可以發掘其他興趣，或發展兼職，做個斜槓青年，兼職一定要是感興趣或是願意投入的，都能夠緩解你對於目前工作的壓力或是勞累！

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這張牌代表目前的工作十分穩定，但沒有太大的起伏機會，如果你的個性是喜歡安穩的人，就適合待下去，閒暇時再找些興趣去發揮；但要是你對於職涯有其他規劃，也想挑戰更高的職位，那就建議在年後考慮轉職，畢竟目前的工作較沒有更高的挑戰或是升遷的機會喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)