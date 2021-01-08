口蹄疫後台灣養豬產業一片低迷，大成2006年才開啟養豬事業，將養豬場融入科技、環保概念，成功育種、量產口感Q脆的桐德黑豬，受到老饕高度指名。

你聽過「小豬上廁所」嗎？大成桐德牧場養的小豬，會自己乖乖排隊去上廁所，是不是很新奇！

根據《財訊》雙週刊報導，「其實豬是很愛乾淨的，」大成集團董事長韓家宇表示，大成的小豬從出生就訓練，引導小豬在專屬的豬廁所排泄，再用全球首創自動豬糞運輸系統，將尿糞分離，讓排泄物不會產生氨氣汙染空氣，畜舍內使用負壓水簾隔離外界病原，並調節溫度，不因溫度過高產生異味，同時降低室內溫度5度，給小豬舒適的成長環境。

提到大成，多數人的第一印象是養雞和雞蛋，卻不知道他們也是養豬高手，若以廣泛定義，包含自己養和契養戶，國內養豬的前3大業者，大成絕對榜上有名。

不過，在1997年口蹄疫爆發之前，豬肉大量外銷賺外匯的年代，大成並沒有參與到，反而是在2006年才跨足養豬事業。

豬舍無異味 豬仔成長環境像公園

《財訊》雙週刊採訪，韓家宇回憶2005年，豬肉市場開放自由進口，國產豬隻在肉品市場拍賣價格跌至每公斤40~50元（今約為70元），豬飼料的原料、玉米價格從每公斤4元漲到8元，整體育成率在60%左右（今約為87%），養豬成本比美國、加拿大等豬肉出口國都高，豬農生存空間緊縮，生計壓力大，產業一片黑暗。

韓家宇說：「當時想要拯救產業，立下即使3年不賺錢，也要提升台灣養豬的競爭力。」於是在2006年成立養豬契約部，推廣契約養豬，為台灣豬農打造垂直整合的產業環境。

為了找到合適的地方興建種豬場，大成走訪許多城鄉市鎮，最後落腳屏東縣新埤鄉，興建6星級的核心種豬場「桐德牧場」，韓家宇表示，設立之初受到許多鄉親抗議，在大成和當時屏東縣縣長曹啟鴻的保證下，積極釋疑，工程才得以展開。

另，大成邀請曾任農復會畜牧組組長、業內公認戰後對台灣養豬最具貢獻的余如桐博士協助，從美國引進優良種豬群，於牧場進行種原選育，余如桐協助指導大成規畫、監造更先進、更符合國際環保要求的核心豬場，韓家宇說，大成為感念他，桐德的桐就是取自余如桐。

占地約26000坪的大成核心種豬場「桐德牧場」，一直是業界數一數二的示範牧場，透過3段式汙水處理，結合科技、環保、永續生態，選擇保有整片的樟樹林，只用1/4的面積蓋豬舍，猶如一座綠意盎然的環保綠公園。

(中時新聞網)