通靈大師江嘉葉。

每個人都會有不同慾望，不說你不知道，其實慾望跟姓名還有不小關係！研究姓名學超過30年的知名命理師「通靈大師」江嘉葉，就依陰陽五行將人格（姓氏之數加上名字第一個字的筆劃數總和即為人格數）分為10類，並分為上、中、下三篇，解析不同類型男人的慾望密碼。

人格陽水的男人（人格尾數為9、19、29…以此類推）：待機不熄火

水能載舟亦能覆舟，這是對人格屬水的人在個性上最好的形容；他的個性就像水一樣外表柔和，需要他幫忙的時候，他會很熱情的幫助妳，但若是需索無度，超過了他的忍耐極限，讓他發起了脾氣，他可是會翻臉不認人的，就像翻船一樣，所以妳和他相處一定要適度尊重他，讓他三分，他會照顧妳七分；他在性愛上是屬於「戰鬥型」的，興趣一來不管時間地點，就會馬上行動，身為他的女人也要隨時備戰，並和他一樣能充分享受意外的「驚喜」。

人格數字怎麼算？

依照人格筆劃的尾數來判陰陽五行。

人格陰水的男人（人格尾數為0、10、20…以此類推）：細水長流

陰水是比較小的水流，外表看起來很柔順，但對他想追求的是事物，不論是事業或愛情，他都會很堅定而且持續力很強，絕不輕易放棄，被這樣的男人愛上，是很難逃出他的手掌心，他一定會追求到底；在性愛上，他也是屬於滴水長流型的，沒有乾柴烈火式的狂熱性愛，所以兩人在一起，切記不要索求過度，也不要有太大的變化，如果妳想要更熱情的變化，就要化被動為主動，才能慢慢挑起他的興趣。

人格陽土的男人（人格尾數為5、15、25…以此類推）：奉陪到底

這類男人個性很急躁、剛直，所以做人做事都較不夠周全圓融，但他也很有包容性、很講義氣，答應的事一定會做到，對朋友和屬下都很好，甚至會犧牲自己去照顧別人，很有「大哥」的樣子，身為他的女人要會懂得撒嬌多順著他的意，而且要尊重他的社交圈和活動，不要給他太多的束縛；他很喜歡享受性愛，也很在乎女人的感受，妳如果也能順著他的意和他一同享受激情性愛的話，那兩人極可能會大戰個七天七夜，幸福到沒話說。從姓名看慾望指數之最終章，明日待續。

(中時新聞網)