惡婆婆出招 要新婚夫妻「跟公婆同房睡」 媳婦崩潰：好變態（翻攝 臉書社團《靠北婆婆2.0》）

一名新婚女網友，上網貼文爆料婆婆惡行。她控訴婆婆先是偷進房間拍她的內衣褲發給女方爸爸告狀說，「你女兒不會整理家務」。還希望她跟老公小倆口要和公婆同睡一間房，被她拒絕之後，婆婆開始猛找她麻煩，讓這位人妻瀕臨崩潰直呼「好變態」。

這名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文指出，新婚兩三個月後，小夫妻的正常生活開始變調「婆婆偷進我房間，拍我內衣褲發給我爸說，我多不會整理家裡」，原PO澄清，本身就有潔癖，不可能有所謂的髒亂，只是因為擺放方式跟婆婆不同。

到了第8個月，婆婆跟她說「一家人要睡一起！」她才猛然發現，為何公婆房間除了雙人床之外，還外加2張床。原來是婚前先生跟小叔一起睡在公婆房間，所以擺放的，原PO還註明先生30歲、小叔已經27歲。原PO無奈地說，「婆婆希望我們還是要睡一起，我跟先生睡地板打地鋪，公婆睡床」。

文中提到，同睡一房的要求被她拒絕之後，婆婆就開始無止盡找原PO麻煩，「比如洗碗發出聲音就說我不喜歡她，以及我不爽她，婆婆買鞋要全家人陪，我沒去留在家處理工作的事情，就說我在裝忙，說我又在莫名其妙的生氣，我因為工作安排無法到，就說我討厭她」

這名人妻抱怨，婆婆每次對她一個樣，在先生面前又一副很慈祥的樣子，然後先生一直活在「媽媽不管怎樣都對的世界裡」還忍不住求網友「大家婆婆有比我家神奇的嗎？」

PO文曝光，網友紛紛留言大呼不可思議，「怎麼不問婆婆，她到底要不要抱孫？一起睡，是要請他們一起來看造人秀嗎？」、「這超出我的想像了！如果這樣趁沒小孩，快逃啊！ 嚇死了」、「長不大的是你婆婆」、「原來真的有種婆婆，好可怕」、「她是想半夜看戲嗎？」、「睡一起？都成婚了欸！」、「惡婆婆有病，老公沒肩膀」、「把老公還給他媽媽，這會鬥個幾十年，請愛惜生命，遠離鬼婆」。

(中時新聞網)