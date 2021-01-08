32歲日本女星戶田惠梨香上月突拋震撼彈，宣布和同歲男星松坂桃李結婚，由於兩人之前從未傳過緋聞，因此令粉絲又驚又喜，閃婚一個月的她，近日更因為臨時取消活動，被日媒瘋猜可能懷孕。

戶田惠梨香和松坂桃李的婚訊來得突然，日媒就猜測兩人可能奉子成婚，而戶田惠梨香7日本來預計和男星松田翔太，一起現身記者會宣傳代言廣告，但活動卻臨時取消，加上她閃婚後岀席頒獎典禮，當時身穿一襲寬鬆連身裙，也引起不少網友猜測她有孕。

戶田惠梨香過去有男星殺手之稱，曾與勝地涼、加瀨亮、村上信五、綾野剛、成田凌等人傳出緋聞，台灣觀眾最熟悉的，是她在電影《死亡筆記本》飾演彌海砂一角；而松坂桃李是雜誌男模出身，作品有《小梅醫生》、《娼年》等，是近年日本演藝圈人氣男星。

兩人2015年合作電影《王牌大騙局》，在片中演岀有一夜情關係的男女，但這期間從沒傳岀交往，而上月兩人分別透過事務所宣布結婚，事後日媒更稱兩人連周遭親友都不曾透露，並指出松坂和戶田都喜歡玩電玩遊戲，應該是疫情讓宅性堅強的兩人縮短距離。

(中時新聞網)