對許多人來說，看牙醫像是要了他的命，因為要忍受尖銳器具在口中來回修補的過程。不過，近日一位民眾，卻是在看診途中被「詭異黏液滴臉」而產生陰影。讓他氣炸直呼「再也不來了！」這遭遇也令網友相當同情。

原PO在《Dcard》上表示，近日去看牙醫，但發現牙醫似乎感冒，治療期間不時會轉身打噴嚏，他想說醫師畢竟也全程戴口罩，就不去在意。不過，一場意外也就此發生。

原PO突然感覺到有一種濕濕涼涼的莫名觸感落在臉上，因為正在治療，他也不敢伸手亂動，但當他仔細一看，卻差點瘋掉。原PO表示，他親眼目睹，牙醫的鼻涕正緩緩地從口罩內滲出，並直落落地滴在他臉上！原PO也因此直接中止治療，氣炸直呼「下次再也不來這一家了！」

貼文一出，網友笑翻表示，「你要不要去買樂透啊？感覺這運氣比被鳥屎砸到還難」、「牙醫知道他的口罩裡面在下雨嗎」、「幸好不是滴到嘴巴裡面」、「我明天要去看牙醫，看到這文......」、「超噁...但你的反應超正確哈哈哈，要是我一定內心掙扎到死要不要講」。同時也有人認為醫師真的非常敬業，一把鼻涕也在看診，「其實蠻可憐的，應該是排不了假被逼著上班」。

(中時新聞網)