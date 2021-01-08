強勁的冷空氣已抵達北京，北風呼嘯，潑水成冰！

台灣今天起開始氣溫下降，預報稱這波寒流將持續多日，平地氣溫最低可能會接近冰點。大陸的氣象預報也發出同樣的警訊，從西伯利亞南下「寒潮」剛開始襲擊東北與華北地區，北京的氣象台報告，1月7日清晨北京的氣溫已達到-19.6℃，創下55年來的最低溫，網友紛紛發表對寒潮南下體驗稱：「一下雪，北京就成了北平；一颳風，北京又成了北極。」另有網友表示，騎車半小時，口罩都凍成硬殻了。未來1周，這波「寒潮」亦將抵達台灣。

從西伯利亞南下「寒潮」剛開始襲擊東北與華北地區，北京的氣象台報告，1月7日清晨北京的氣溫已達到-19.6℃。（圖／網路）

近日氣溫陡降，有些台灣民眾正開始覺得冷，但從臉書等社群網站上看到北京友人貼出當地天氣報導後，「突然間覺得台灣沒那麼冷了」。6日才在傳北京-17.1℃打破21世紀以來當地最低溫紀錄，7日一早就被-19.6℃刷新，成為1966年2月22日（-27.4℃）以來北京最低溫。

這次由西伯利亞南下的「寒潮」感覺上會更冷，還有個重要因素是它夾帶著強風。北京市氣象台首席預報員雷蕾指出，受西伯利亞南下強冷空氣影響，7日一早北京就有半數氣象站跌破1月上旬歷史同期最低值，部份更跌有紀錄以來的歷史最低值。伴隨著快速降溫，北京還出現偏北風5級以上大風，陣風甚至達到8、9級。網友們在網上發文說：「一下雪，北京就成了北平；一颳風，北京又成了北極。」

台灣夏天騎車熱得辛苦，北京冬天騎車凍得難受，必須嚴密包裹，否則一定會凍傷。（圖／網路）

北京氣象部門提醒民眾，中心城區在-15℃至-20℃之間，最高氣溫僅-7℃，天寒地凍，公眾出行保暖工作要做好，避免在戶外長時間逗留，謹防凍傷。而由於仍在防疫期間，大陸民眾外出仍需戴著口罩，有騎車的北京市民紛紛在網上曬出視頻，展示騎車後口罩上的水氣受凍結霜成為硬殻狀，捏起來還有稀稀嗦嗦的碎冰擠壓聲。許多網民查閱各地氣溫報告圖發現，這次的低溫已超越許多北極圈內的大城市，如俄羅斯的摩曼斯克(-5℃)、挪威的那維克(-14℃)。

北京零下十幾度，出門包成這樣還要戴口罩嗎？（圖／網路）

中國天氣網氣象分析師王偉躍解釋，此次寒潮來襲，低空的冷氣團更加寒冷，在降溫的同時伴隨大風天氣，風寒效應明顯，因此體感溫度會更低。不過這波寒潮沒有下降雪，主要是凝結核、水氣等條件不足。

寒潮強襲，北京創下-19.6℃低溫，打破55年來最冷紀錄。（圖／網路）

隨著寒潮南下，大陸華中華南各地溫度亦將逐漸降低，據氣象臺預估，寒潮將影響華中、華東，氣溫降幅超過10℃，很多地方將創下入冬以來氣溫新低。華中、華東地區已發佈寒潮藍色預警，範圍包括山東中南部、江蘇大部、上海、浙江大部，江西東北部、福建西北部等地。

大陸國家氣候中心指出，今年的2次寒潮與過去相比並不算多，但影響範圍特別大，強度也較強。氣候方面受到反聖嬰現象即將達到峰值，以及秋季北極海冰偏少，冷空氣活動會比常年更加頻繁，強度更強。此外，2020年9月北極海冰異常偏少（歷史第二少）也是重要原因。研究指出，9月北極海冰偏少有利於冬季西伯利亞高壓轉強。去年夏季監測結果就已顯示，這個冬天西伯利亞的高壓會較往年更強。

由於今年北京較往年更冷，受到南方民眾喜愛的「潑水成冰」等東北的冬天酷炫動作，現在在北京也能實現了。北京網民們紛紛開始演示，微信、微博與抖音短視頻有大量的影片分享。

大陸中國天氣製作的天氣預報梗圖，走活潑網路風格，年輕人接受度較高。（圖／中國天氣網）

華中、華東地區隨著冷空氣南下，亦即將出現降雪或雨雪天氣，華南地區氣溫亦將持續下降。有指標性意義、被稱為「四季如春」的雲南昆明，預報近日內氣溫最低降至0℃，與台灣的情況相似。與大陸各地情況差不多，都是受到西伯利亞冷空氣南下影響，大陸與台灣各地的低溫還要持續一周左右，據台灣氣象預報顯示，下周二預計平地可能出現0℃低溫，喜好雪景的民眾可以預做準備。

(中時新聞網)