桃園市政府水務局7日舉行「大溪區月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程竣工典禮」，總經費7657萬元，工程於2019年5月1日開工，原預定於2020年12月29日完工，在工班加緊趕工下，已提前於2020年11月2日完成施作，共接管90戶，未來將有效降低水質汙染，讓「水溝一撈就是魚」。

月眉地區屬「板新給水廠自來水水質水量保護區範圍」且位於大溪水資源回收中心旁，水務局長劉振宇指出，大溪汙水下水道系統內包含，月眉里、田心里、一心里、興和里、福仁里等5區域之污水，接管數已達5074戶，均排入大溪水資源回收中心處理後排放至大漢溪，目前水資源回收中心每日處理污水量為3750噸，已明顯不足。

劉振宇說，為避免影響水質，市府認為擴廠刻不緩急，經與中央溝通後，內政部已於2020年12月1日核定「大溪污水下水道系統第二期修正實施計畫」，二期擴廠建設經費為14億4,860萬餘元，預計2021年設計，2022年發包興建，建設完成後可處理污水量為7500噸。

桃園市長鄭文燦說，目前桃園市已有12處下水道系統，除月眉里污水下水道外，還有復興污水下水道系統、三民污水下水道系統、月眉人工溼地排水自然淨化系統等，接管率已從升格前的5％提升至25％，預估4年內可達50％。

(中時 )