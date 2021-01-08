雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

入冬後第二波寒流報到，7日晚間起，台南以北有感降溫，大台北地區也出現了8度低溫，但這波寒流威力比起跨年時的寒流還弱，不少人卻覺得比上次更冷，對此氣象專家戴立綱也解釋原因。

《台灣颱風論壇》表示，7日晚上八點過後，北台灣地區溫度驟降，紛紛出現8到10度低溫，除了高雄、台東與屏東外，都在13度以下。戴立綱表示，這次的寒流雖然沒有上次的威力強，但卻讓人覺得更冷，體感溫度直接降至-1度，原因就在於「水氣」的部分。

戴立綱說，其實跨年時的寒流，不論冷度或是強度，都要比這波寒流還要強，但因為當時水氣少，天候乾燥轉晴，空氣中的溼度就會減少，上一波寒流來襲時，濕度大約在45%至50%左右，也因此就算氣溫剩下6度，但體感溫度差異沒那麼大。

戴立綱繼續解釋，橫跨大陸浙江、湖南、湖北、四川的大片雲帶整片東移，進入台灣上空，導致台灣從北到南山區，全都壟罩在雲霧之中，導致這次寒流儘管威力不如上一波，但因相對濕度偏大，若濕度達到80%至90%，體感溫度就會有感降低。

戴立綱補充表示，乾燥空氣中，皮膚表面熱氣不容易發散，溫度得以保存，但潮濕的時候，水分子會把皮膚表面熱氣帶走，讓體感溫度大幅下降，但相對溼度大，高山降雪機率也會提高。

(中時新聞網)