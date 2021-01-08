福無雙至，禍不單行！美國共和黨聯邦眾議員拉圖納（Jake LaTurner）公開表示，他在參加旨在阻止拜登當選的國會聯繫會議失敗後，在夜間感到不適進行檢測，結果不幸確診。
來自堪薩斯州的拉圖納在星期4清晨宣佈，他剛剛獲得通知確診新冠，他身體並無重大不適，應該屬於輕症。一般認為，在華盛頓參與抗議活動的川粉大都不願意戴口罩，在示威活動後可能引發新一波疫情蔓延。
拉圖納表示，他將自我居家隔離，直到痊癒前，他不會返回國會議場。
(中時 )
福無雙至，禍不單行！美國共和黨聯邦眾議員拉圖納（Jake LaTurner）公開表示，他在參加旨在阻止拜登當選的國會聯繫會議失敗後，在夜間感到不適進行檢測，結果不幸確診。
來自堪薩斯州的拉圖納在星期4清晨宣佈，他剛剛獲得通知確診新冠，他身體並無重大不適，應該屬於輕症。一般認為，在華盛頓參與抗議活動的川粉大都不願意戴口罩，在示威活動後可能引發新一波疫情蔓延。
拉圖納表示，他將自我居家隔離，直到痊癒前，他不會返回國會議場。
(中時 )
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