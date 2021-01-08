美國總統川普近期不斷鼓吹川粉，不承認拜登當選，使川粉們按捺不住闖入美國會，讓進行中選舉人票認證程序一度被迫中斷，演變成暴動，多人傷亡。但讓前民進黨立委林濁水大感驚訝的是，想不到竟是參議院共和黨領袖麥康奈和副總統彭斯，這2人聯手為川普歇斯底里，劃下最後的休止符。

美國總統川普。（美聯社）

美媒「美國有線電視新聞網(CNN)」7日指出，瘋狂川粉闖入國會大廈的暴力行為，不但破壞美國220年來和平轉移政權的傳統，不受控制而又憤怒的川普本人，可能在接下來的2週帶來嚴重傷害。《華盛頓郵報》社論則呼籲彭斯，必須離開參議院的保護圈，立即召集內閣成員並啟動《美國憲法》第25條修正案，宣布川普「已無法履行其在任內的權力與職責」。

兼任參院議長的副總統彭斯（Mike Pence）美東時間6日指出，川普曾施壓他拒絕認證投票結果，但彭斯在會議開始前發聲明，表明他無權單方面拒絕接受結果。並稱川粉攻佔美國國會山莊大廈，稱「今天是黑暗的一天」。麥康奈則聲明，美國與參議院不會受到威脅，絕不向暴力低頭，議員們將根據《憲法》履行職責，「今晚就要做」。

而美國眾議院議長裴洛西於當地時間周四凌晨在聯席會議上宣布，民主黨總統候選人拜登(Biden)，以拿下逾270票選舉人票數，擊敗現任總統川普(Trump)，成為美國第46任總統。

林濁水7日在臉書發文坦言，讓他萬萬想不到的，竟是這兩人聯手為川普歇斯底裏的搖滾劃下最後的休止符。

副總統彭斯痛責闖國會山莊行為說「今天是黑暗的一天」。 參議院共和黨領袖麥康奈聲明美國與參議院不會受到威脅，絕不向暴力低頭，議員們將根據《憲法》履行職責，「今晚就要做」。 想不到竟是這兩人聯手為川普歇斯底裏的搖滾劃下最後的休止符。 由林濁水發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)