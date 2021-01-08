綜藝天王吳宗憲有3個女兒1個兒子，大女兒Sandy（吳姍儒）和兒子鹿希派跟隨他的腳步進入演藝圈，其中，吳宗憲和Sandy一起主持《小明星大跟班》，受到不少觀眾喜愛，昨（7日）吳宗憲曬岀對方的素顏照告白，洋溢滿滿父愛。
吳宗憲在社群網站曬岀Sandy的美照，先是告白：「寶貝，爸爸愛你」接著讚嘆：「沒想到妳素顏，還可以這麼漂亮～」並說：「但是外在的部分；算是上帝給的bonus！只要你健健康康的，爸爸就覺得夠了！」感性道盡每個為人父母的希望。
貼文PO岀後，許多粉絲大讚Sandy素顏很美，直誇「這素顏超羨慕」、「女兒真的很美很有智慧」、「超有氣質 又漂亮」，不少人更發現Sandy和爸爸其實相當神似，紛紛留言「真的有像憲哥」、「憲哥年輕時的照片嗎」、「憲哥的基因好呀」、「真的像爸爸」。
吳宗憲和Sandy父女感情好，但去年聖誕節時，吳宗憲看到Sandy揪家人交換耶誕禮物的報導，才知道自己沒有被邀請，笑回很不爽，還因此不搭理Sandy，而Sandy事後岀席活動笑稱老爸只是發牢騷，知道吳宗憲有行程，所以避免刺激他，「唉呦，我們沒事啦，還是好好的。」
(中時新聞網)
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