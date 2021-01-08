嘉義縣吳鳳科技大學連續第8年有學生榮獲獎項，2020年由原本就讀普通高中的黃柏融同學獲頒證照類技職傑出獎。黃柏融轉換跑道成功，就學三年期間共取得12張專業證照，其中還有4張乙級證照，表現相當優異。

教育部技職之光被公認為技職教育中的奧斯卡獎，共有32個獎項，但其中屬於大專院校的獎項只有8個。今年獲獎者之一的吳鳳科大電機工程系黃柏融說，因畢業於普通高中，與其它原本就一技之長的同學相比，一開去難免跟不上，得這個獎相當開心。

黃柏融表示，一開始實務操作時常手忙腳亂，感謝同學老師們鼓勵協助和教導，讓自己能持續保有動能，最後更迷上自動控制的世界，在科大的4年期間努力不懈提升自己，最後得到技職之光肯定。

黃柏融在學期間取得12張專業證照，包括機電整合、室內配線、自來水管配管、電腦硬體裝修等4張乙級證照。他說其中以考驗邏輯能力，結合軟體程式和感測原件的機電整合證照最為難考，整整花了他一年多的時間。

吳鳳科大連續8年有學生榮獲技職之光，校長蔡宏榮指出，黃柏融在大四時就獲得企業青睞，實習長達一年，現在企業更開出40K以上的月薪延攬人才，顯見校方致力推動實務技能，讓學生有面對未來就業準備的教育成果，達到「畢業即就業，上班即上手」的教育目標。

(中時 )