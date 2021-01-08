萊豬正式開放入台，日前行政院更是強勢宣告地方萊豬自治條例無效，對此國民黨北市議會黨團也出招，提出釋憲，逕付二讀，並以人數優勢闖關成功，讓北市成為全台首例釋憲的縣市。但不少網友一看網紅議員「呱吉」邱威傑竟跟著民進黨一起退席，大喊失望「露出真面目了」。

國民黨祭出甲級動員，並拉攏民眾黨、新黨議員，讓釋憲案成功闖關，民進黨議員與友綠的「時力退輔會」三劍客黃郁芬、林穎孟、林亮君則是集體退席抗議，但有網友發現，除了上述之人外，就連過去敢於批評民進黨的「呱吉」邱威傑也跟著時力退輔會一同退席。

北市萊豬釋憲表決時，「呱吉」邱威傑跟著民進黨議員與「時力退輔會」一同離席，被網友嗆爆。(圖／本報資料照)

PTT八卦版鄉民看到這一幕後超傻眼，紛紛留言痛批：「呱吉到底在幹嘛」、「原來呱吉也挺萊豬」、「平常很中立，一到表決就全現形」、「真的就不演了耶」、「小綠側翼現形記」、「投小綠等於投大綠 那直接投大綠就好啦 這麼麻煩」、「被人笑小綠不爽，一到投票全都乖乖歸隊」、「平常罵人罵很大聲，換自己就縮了」、「釋憲球不在他手上都怕成這樣，萊豬我看也不敢表態啦」、「裝中立。可是骨子是小綠」、「看看不敢出席投票的都是哪些議員，萊豬表決真的是一面政治光譜的照妖鏡」。

更有人翻出邱威傑去年的臉書貼文「跨時空打臉」，痛批邱威傑當時稱自己一向不支持投廢票，更反對任何人放棄投票權利，自己卻在議會表決中落跑棄權，砲轟邱威傑簡直說一套做一套。

對此邱威傑也親上PTT解釋，表示現場叫囂都只是表演，自己原本也沒打算離席，卻在最後關頭被告知國民黨可能沒有甲動成功。由於議會投票要成立，現場人數必須過半。自己留下來不論投反對或是棄權，都可能造成投票成立。他強調自己被勸離時，只有30秒做決定，沒清點人數，導致判斷基礎不足，實在太困難，但自己不後悔這決定。

邱威傑也稱，自己不反對萊豬進口，但民進黨應做好管理與說明，並明白說出獲得什麼代價。

但該篇文章被數千鄉民直接噓爆：「直接承認自己是小綠不就好了」、「講的一付有沒有你都沒差，那選你幹嘛」、「我當初投你，把我的票還給我」、「還我本來不想離席，那你就是離席了啊」、「蘇貞昌上身哦？」、「以前覺得你客觀，現在知道你根本只看風向，不敢得罪民進黨」、「假中立比真小人還噁」。

(中時新聞網)