活動斷層地質敏感區（F0021梅山斷層），東起雲林縣古坑鄉與嘉義縣梅山鄉，以西南西走向延伸至嘉義縣民雄鄉，總長約16公里，總面積計約5平方公里。（張亦惠攝）

經濟部自2014年開始根據調查劃定活動斷層地質敏感區，日前公布第21條為梅山斷層，由東至西經過古坑、梅山、大林、民雄，包括中正大學、南華大學及民雄車站附近都受影響。中正大學地震所專家也提醒民眾要注重防災觀念，與地震安全相處。

「活動斷層地質敏感區（F0021梅山斷層）」，東起雲林縣古坑鄉與嘉義縣梅山鄉，以西南西走向延伸至嘉義縣民雄鄉，總長約16公里，總面積計約5平方公里，所經之地皆是人口密集處，還有2所大學，未來民雄鐵路高架化是否受影響也待評估。

曾在地調所服務的中正大學地球與科學環境系系主任李元希指出，梅山斷層是台灣西南部重要的活動斷層之一，1906年3月17日發生規模7.1地震，根據測量結果，斷層南北兩側至今仍以右滑形式相對運動，未來還有機會再發生大規模地震，地調所依照過去的文獻及科學數據，劃定相對明確的區域，讓民眾或政府單位開發時，能更謹慎。

「房子蓋得好絕對有幫助」，中正大學地震研究所副教授石瑞銓表示，身處地震頻繁的國家，民眾需有防災意識，包括屋內擺設需釘牆、固定好，建築本體設計時也不能馬虎，平時就要擬定逃生路線，這樣一來就能大幅提升安全性。

石瑞銓說，地質敏感區並不是禁止開發，而是若要進行大型公共工程或一定面積開發時，需附上相關影響評估才能取得建築執造，這類研究並非要讓民眾恐慌，而是讓民眾能即早做好準備。

(中時 )