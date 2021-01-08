梅山斷層地質敏感區經過中正大學、南華大學附近到民雄火車站，皆屬人口密集之地。（張亦惠攝）

經濟部中央地質調查所日前公布梅山斷層地質敏感區，是嘉義繼公布九芎坑斷層後第二條，引發不少民眾關心，買房時防震要求也是不可或缺的條件。中正大學設校時因考量在斷層附近，校內建築分布、建築防震係數都「超前部署」。

當時決定設立中正大學時，好不容易才找到適合校地，卻因靠近梅山斷層而有安全疑慮。中正大學地震所副教授石瑞銓指出，原先校園內規畫各學院建築是均勻分布，因靠近梅山斷層，經過通盤考量後，將建築集中在離斷層較遠那側，斷層旁則設足球場、體育館等運動設施。

石瑞銓說，當時即非常講究建築耐震係數，除了依法規所有建築物應遠離斷層至少100公尺，第一期大樓如行政大樓等耐震係數甚至高達0.7g，足以承受超過7級地震，後期建築物如理學院等則是0.4g，耐震程度可比核電廠，921地震時幾乎無損。

另，查看地質敏感區地圖，敏感區範圍涵蓋民雄火車站，雖鐵路高架化民雄段可行性評估已通過，目前鐵道局正在進行規畫設計，後續還需做地質評估等。而現有跨站式車站是2009年完工啟用，負責營運的台鐵局也表示，有定期作各項檢查，維持站體安全。

(中時 )