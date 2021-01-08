美國總統川普支持者支持者「向國會山莊進軍」，擬阻止國會認證總統當選人拜登勝選，卻演變成示威者攻佔國會山莊，與警察發生暴力衝突，至少造成4人死亡，包括1名示威女子被警方射殺身亡。前主播何啟聖表示，針對川粉衝進國會這事，他建議民進黨政府譴責美國警察暴力執法。

何啟聖在臉書貼文表示，美國國會山莊的選舉之亂，看的好錯亂。一、美國警察開槍打死一名女性。（警察殺人？）；二、狂熱川粉衝進國會山莊。（人民行使抵抗權？）；三、進到國會山莊，坐上上議長辦公椅，把腳翹上辦公桌。（是沒有太陽餅可以吃嗎？）；四、此刻是川普執政。（當家也鬧事？）；五、執政的共和黨，開始與川普切割。（一顆老鼠屎？）；六、歐美多國領袖發文，咸認「美國民主之恥」。（獨缺最崇尚民主的中華民國政府？）

何啟聖指出，衝進國會這事，為什麼太陽花可以，香港反送中可以，怎麼在先進的民主國家美國，就是不可以呢？建議民進黨政府發表嚴正聲明，譴責美國警察暴力執法。

網友回應說：「他是想宣布戒嚴嗎？癡人說夢吧！」、「大腸花可以，為什麼美國不行？」

美國國會山莊的選舉之亂，看的我好錯亂！ 一、美國警察開槍打死一名女性。（警察殺人？） 二、狂熱川粉衝進國會山莊。（人民行使抵抗權？） 三、進到國會山莊，坐上上議長辦公椅，把腳翹上辦公桌。（是沒有太陽餅可以吃嗎？） 四、此刻是川普執政。（當家... 由何啟聖發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)