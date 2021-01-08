美國參議院民主黨領袖舒默今天呼籲副總統彭斯援引美國憲法第25修正案，以立即將總統川普免職，並說如果彭斯不採取行動，國會應彈劾川普。

舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中說：「昨天發生在美國國會大廈的事，是總統煽動對美國的暴動。這位總統一天都不應再待下去。」

他另表示，假使副總統彭斯（Mike Pence）和內閣拒絕挺身而出，國會應該再次開會以彈劾川普。（譯者：徐崇哲）1100108

(中央社)