「不應多留任一天」 參院民主黨領袖：應立即將川普趕下台 05:412021/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院民主黨領袖舒默今天呼籲副總統彭斯援引美國憲法第25修正案，以立即將總統川普免職，並說如果彭斯不採取行動，國會應彈劾川普。 舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中說：「昨天發生在美國國會大廈的事，是總統煽動對美國的暴動。這位總統一天都不應再待下去。」 他另表示，假使副總統彭斯（Mike Pence）和內閣拒絕挺身而出，國會應該再次開會以彈劾川普。（譯者：徐崇哲）1100108 不受控制的川普 CNN：美恐經歷驚爆13天 促彭斯趕川普下台！民主黨啟動憲法第25號修正案 (中央社) #美國 #川普 #總統 #彭斯 #國會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國民主黨十年來首度掌控國會 高盛：今年將再通過紓困案 18:012021/01/07 財經 川粉攻佔國會多人傷亡 作家斷言：川普GG了 18:222021/01/07 政治 彭斯點頭鎮暴 美重兵進駐華府 FBI大動員 08:472021/01/07 國際 為川普而戰 鐵粉恐掀武裝抗命 04:102021/01/07 焦點要聞 美國會暴亂中敲定拜登勝選 川普說話了 16:472021/01/07 國際 沒力挺大選翻盤怒了 川普公開嗆彭斯：他沒種 15:232021/01/07 國際 川粉暴動闖美國會 衝突傷亡擴大釀4死 12:512021/01/07 國際 川粉衝進國會釀死 林濁水爆川普最後下場 17:452021/01/07 政治 美國會重啟總統認證程序 彭斯痛批暴徒：你們沒贏 05:162021/01/07 國際 川粉暴衝外交部表遺憾 網酸倒戈了：居然不撐川普 13:482021/01/07 政治 川粉攻佔國會被全世界看笑話 美國隊長出聲：我傻眼 11:522021/01/07 娛樂 國際熱門新聞 美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議 - 國際 - 中央社 不受控制的川普 CNN：美恐經歷驚爆13天 - 國際 不利政權過渡 祖克柏宣布無限期凍結川普臉書與IG - 國際 美國國會暴亂 退伍美軍怒批：美國竟成戰區 - 國際 美國會暴亂中敲定拜登勝選 川普說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。