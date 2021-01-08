有鑒於美國現任總統川普煽動性言詞，導致鋼鐵川粉6日強闖美國國會大廈，推特對川普的帳號祭出12小時封鎖令，並警告「再脫序將永久停權」。繼推特之後，臉書執行長祖克柏7日也宣布讓川普繼續使用臉書，將不利政權和平與合法的交接，故無限期凍結川普的臉書與IG帳號，至少到政權和平轉移為止。
祖克柏聲明指出，過去24小時內川粉令人震驚的行為，充分顯示川普正利用所剩無多的時間，破壞權力和平且合法的交接至拜登手上。其利用自己帳號縱容，而非譴責川粉在國會大廈的行為，已驚擾美國與全球各地的民眾。為此，「我們刪除這些聲明，因為它產生影響並挑起進一步的暴力行為」。
聲明強調，在國會確認總統候選人拜登當選後，當務之急就是讓川普剩餘的13天任期，以及拜登就職後的日子，能夠依照民主的原則和平地度過。儘管過去幾年，「我們允許川普總統按照我們的規則使用我們的平台」，「當他違反我們政策時，我們只刪除貼文與標籤。這是因為民眾有權盡可能的獲得政治資訊，即使是有爭議的資訊」。
話鋒一轉，聲明表示「但現今情勢已根本性不同，涉及利用我們的平臺煽動民眾對民選政府施加暴力行動」；「此時此刻繼續允許總統使用我們的服務風險實在太大，因此我們將無限期封鎖他在臉書與IG的帳號使用權，至少到權力和平交接完成為止」。
(中時新聞網)
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