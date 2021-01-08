歐洲飛彈研發與製造商MBDA 6日發布聲明稿，證實英國國防部與MBDA簽署價值5.5億英鎊合約(約新臺幣217.3億元)，為F-35B戰鬥機生產「長矛三型」迷你巡弋飛彈。

「Defense News」報導表示，MBDA先於2016年與英國國防部簽署1.5億英鎊的武器研發合約，2019年再簽署價值高達4.11億英鎊的合約，將「長矛三型」整合至F-35之上；此番簽署的則是為期7年的驗證與生產合約，並於2023年開始飛彈與發射器的生產。

MBDA強調遠距、連網與武器系統，是該公司願景中的關鍵。「長矛」引領這些技術的研發，更是同類科技中最先進的武器。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）分析，F-35B獲得「長矛三型」將有效提升其打擊能量。「長矛三型」將成為英國F-35B空對地能力的關鍵要素，讓F-35B能掛載可靠的中程武器，更在視距外精確命中目標。

報導指出，隨著F-35B配備「長矛三型」，該戰機將於2025年達「初始作戰能力」(IOC)，而「長矛三型」也將成為該戰機的主要空對地武器。目前F-35已在皇家海軍與皇家空軍服役。

不過，報導引述英國防官員說法，指稱射程逾140公里的「長矛三型」看似註定裝在F-35B之上；但仍有變數。由於颱風戰機也進行「長矛三型」試射，故最終也可能安裝在皇家空軍颱風戰鬥機之上。

官員解釋，愈來愈多人認同，讓「長矛三型」有更多的裝載選項，並發展一系列「變化版」，有利於最大化「長矛」的共通性與提升軍事能力，還能滿足客戶的潛在需求。該官員補充，目前義大利與德國(兩國為英國颱風計畫的合作夥伴)，都對颱風戰機整合「長矛三型」的作戰能力，展現濃厚的興趣。

報導中指出，由MBDA、英國航太系統(BAE Systems)與英國國防部組成的聯合小組，日前在颱風戰機上掛載3枚「長矛三型」飛彈，並進行地面測試。事實上，早在2016年，MBDA就已進行颱風戰機試射「長矛三型」。該公司聲明稿表示，為支援F-35B掛載「長矛三型」飛彈，將於18個月內展開自颱風戰機發射飛彈的驗證。

(中時新聞網)