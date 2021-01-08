美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）今天表示，在美國國會大廈遭到攻擊後，她將辭去職務。

美聯社報導，趙小蘭成為總統川普支持者硬闖國會大廈後，川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員。

趙小蘭說，辭職將於11日生效。她指出，這次攻擊「深深困擾著我，我根本無法置之不理」。她的丈夫是美國參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。（譯者：徐崇哲）1100108

(中央社)