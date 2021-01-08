美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議 05:362021/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議(資料照/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）今天表示，在美國國會大廈遭到攻擊後，她將辭去職務。 美聯社報導，趙小蘭成為總統川普支持者硬闖國會大廈後，川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員。 趙小蘭說，辭職將於11日生效。她指出，這次攻擊「深深困擾著我，我根本無法置之不理」。她的丈夫是美國參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。（譯者：徐崇哲）1100108 為川普感到汗顏 白宮幕僚接連請辭 美國會重啟總統認證程序 彭斯痛批暴徒：你們沒贏 (中央社) #趙小蘭 #大廈 #攻擊 #美國 #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川粉強闖美國會 羅智強怒嗆民進黨：林九萬出來講啦 17:082021/01/07 政治 美國會暴亂中敲定拜登勝選 川普說話了 16:472021/01/07 國際 川粉高舉我國旗攻佔美國會 網喊：Taiwan can help 12:572021/01/07 政治 美企大佬譴責國會暴動 庫克：滋事者應究責 20:522021/01/07 財經 川粉攻陷國會驚呆全世界 英相痛批可恥 多國籲和平轉移政權 14:082021/01/07 國際 華府暴動攻進國會大廈 人民日報：美式民主太丟臉了 17:332021/01/07 兩岸 川粉暴動闖美國會 衝突傷亡擴大釀4死 12:512021/01/07 國際 《國際政治》暴力平息 美國會恢復清點選舉人票與確認拜登當選程序 10:172021/01/07 財經 彭斯點頭鎮暴 美重兵進駐華府 FBI大動員 08:472021/01/07 國際 川粉攻佔國會多人傷亡 作家斷言：川普GG了 18:222021/01/07 政治 美國會暴動喪命川粉是退役女空軍 生前力主控彭斯叛國罪 11:032021/01/07 國際 國際熱門新聞 美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議 - 國際 - 中央社 不受控制的川普 CNN：美恐經歷驚爆13天 - 國際 不利政權過渡 祖克柏宣布無限期凍結川普臉書與IG - 國際 「不應多留任一天」 參院民主黨領袖：應立即將川普趕下台 - 國際 - 中央社 美國會暴亂中敲定拜登勝選 川普說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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