美國總統川普的支持者6日闖入國會大廈，企圖阻止國會認證總統當選人拜登勝選，現場竟出現一位川粉拿著中華民國國旗在場外示威，甚至攻進國會。前民進黨立委沈富雄分析認為，拿著我國旗的這位川粉，有可能是綠營的。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，一位川粉拿著中華民國國旗在場外示威，那面國旗對台灣的地位，到底是正面的還是負面的？台灣政府應該要趕快去檢討。我們常常說，台灣要走出去，要在國際舞台上讓人家看得到，現在是看到了、看見了，但到底是好是壞，大家就要好好檢討一下了。

沈富雄認為，拿中華民國國旗在場外示威的川粉是藍軍的嗎？藍軍比較不可能，比較有可能是綠營的。但是綠營的這位川粉，並不是那麼認同這面國旗，不過他到了那個場合，如果不拿這面國旗，好像短期間內，大家便無法知道他是台灣來的；比如拿台灣國國旗，沒有人會知道，而拿青天白日滿地紅國旗會比台獨聯盟旗子、或者是台灣國旗子，來得更醒目。

沈富雄強調，川普就是一意孤行、目無法紀，剛開始是以愛國之名，說總統選舉被人偷走了，所以要川粉來挺他；但看到世面不太對了，又叫大家站在警察那一邊，然後說「It's time to go home」，叫大家回家。一個總統翻來覆去、翻來覆去，到了最後這整個暴亂 最大受害者會是川普，共和黨當然也是受害者，很多共和黨人在講說要不要跟川普從此說bye bye。

沈富雄接著表示，國會在決定選舉人票的時候，原本很多位要挺川普，後來都抽腿了；因為再挺下去，會在歷史上留下一個很大的汙名，所以不能再挺了。沈富雄認為川普有病，才能解釋他的行為和反覆無常。

(中時新聞網)