小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】藍批綠委昔挺太陽花 民主素養太差

川粉衝進國會爆發警民衝突，外交部長吳釗燮昨僅說「遺憾」。政大外交系副教授黃奎博表示，美國共和、民主兩黨都沒有公開支持此事件，但2014年綠委竟公開支持「太陽花運動」，美國對國會的尊重與民主法治的維護，顯然高我們一截；藍委陳以信更批評，當年民進黨的民主素養和美國兩黨相比，實在差太多！

【2】濃霧迷航 屏東輕航機墜毀2死

屏東高樹7日下午傳出一架輕航機起飛不久後失聯，消防人員歷經6個小時搜索，晚間10時許在三地門鄉賽嘉村山區尋獲，但該架輕航機體已被火燒毀，林姓輕航機教練及陳姓乘客都已死亡。據了解，當時附近山區忽然起了大霧，有經驗的玩家研判應是濃霧造成「空間迷向」，導致墜機後起火燃燒。

【3】違國安法 黃之鋒獄中再被捕

港警6日大舉拘捕53名泛民派人士後，昨日再以違反《香港國安法》為由，前往收押所拘捕在獄服刑的前香港眾志祕書長黃之鋒及人民力量副主席譚得志；期間黃之鋒身穿囚衣被港警戴上手銬、鐵鍊纏腰。此外，6日遭捕的53名泛民派人士，當中51人在扣查逾30小時後陸續獲釋，部分人的保釋金為3萬港元，不過指標人物港大法律系前教授戴耀廷至截稿前仍未獲釋。

【4】角逐民進黨黨部主委 吳怡農登記

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農7日前往台北市黨部，宣布投入民進黨台北市黨部主委戰局，他登記時透露，面對2022選舉是非常大挑戰，如何贏得北市長選舉，是接下來的工作重點。至於被台北市長柯文哲點名為是參選台北市長的活棋，吳上午表示，談2022太早，但下午在議會受訪時則說，若當選市黨部主委，最重要工作是全力輔選民進黨候選人，也是唯一的責任。

【5】納豆慶40歲 依依3年半前送自己

阿Ken、安心亞、納豆7日主持中天綜合台《同學來了》，納豆剛好迎來40歲生日，製作單位邀他女友依依一起開心慶生，他的舅舅、新北市市長侯友宜也送上祝福影片，場面溫馨。納豆與依依被問結婚進度，他笑喊：「太快了，我們都還在忙事業，但有打算先看房。」問及生日禮物送什麼？依依甜回：「我3年半前就把自己送給他了啊。」讓納豆聽完忍不住開懷大笑。

(中時新聞網)