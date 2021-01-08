源於中國廣西的羅漢果，味甘性涼，傳統用來治療嚨痛、聲音沙啞及咳嗽，最近天冷，不少人因感冒而聲音沙啞，習慣將羅漢果泡熱水，改善咳嗽等不適症狀，不過，長庚醫院中醫部部長楊賢鴻指出，羅漢果並非中藥，咳嗽、聲音沙啞者應先找出病因，再對症下藥。

楊賢鴻表示，雖然華人使用羅漢果的經驗久遠，但羅漢果只是民間草藥，不算是中藥，如同冰糖燉雪梨、川貝琵琶膏等民俗用藥，頂多只能緩解症狀，無法治標。

近期天氣轉涼，早晚溫差大，門診裡咳嗽、聲音沙啞的患者明顯增加，而感冒、過敏及胃食道逆流為引發咳嗽的3大原因，若要確實止咳，必須用對藥。

以胃食道逆流來說，這是腸胃功能異常所致，而非感冒，如果只是服用止咳化痰的藥物、民間草藥，則不見效果，還可能加重病情，咳得更厲害。

楊賢鴻建議，咳嗽、聲音沙啞者應該先尋求醫師診治，找出咳嗽的原因，如果是單純感冒所致，可用傳統中醫複方「清咽厲膈湯」，來降低咽喉、呼吸道等不適症狀。

至於羅漢果，楊賢鴻表示，有些人飲用羅漢果水，確實可以紓緩咳嗽、喉緊等效果，但在中醫門診是不會使用這類的草藥偏方，建議民眾至中藥行購買時，應先詢問中藥師傅，了解使用方法。

如果服用羅漢果水、冰糖燉雪梨、川貝琵琶膏等民俗草藥偏方後，咳嗽症狀不見改善，務必回到正規醫療體系，尋求醫師診治，確定病因之後，再決定使用哪些藥物。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)