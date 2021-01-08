國產(2504)2020年12月營收再登高峰，來到20.8億元，較前一年同期的16.95億元，成長幅度高達22.69％。其中混凝土本業在國內與大陸蘇州都呈現爆發式的成長，12月總出貨量達85.81萬立方米，年度總出貨量更高達790.68萬立方米，雙雙創下史上最佳出貨量記錄。

國產指出，公司擁有區域最佳化的協同作業能力，廠區的產能利用率達到最大化，所以成為高達9成的科技建廠首選，成為其指定使用的高端混凝土，不僅讓國產建材創下連續10多個月營運與營利高成長記錄，同時庫存訂單的能見度也已經看到2022年。

展望未來，國產建材針對大高雄與大台南的強烈建設需求，已經展開2021「大南方策略佈局」，例如月前在台南仁德購地籌辦新廠，預估隨著佈局發酵，優化區域協同作業的高供應能力，將可持續挹注集團再創營運高峰。

2020年全年國產建材集團的合併營收為188.77億元，若跟前一年扣除已處分福建水泥後的173.13億元營收相較，年增幅度達到9.04％，營運績效再創新高。

國產說，公司在大高雄地區一共有6個混凝土廠，擁有區域聯防的優勢，能因應大高雄地區多數重大建設與房建市場需求，北高雄的數個廠區也能藉由台南與高雄都會的縫合，往南台南區域供應，擴大經營的通路市場與協同作業能力。以規模最大的仁武廠來說，2020年的業績成長達到100％。

(時報資訊)