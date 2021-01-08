金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年11月底，國銀對中小企業放款餘額達7.68兆元、月增779.25億元。累計前11月對中小企業新增放款達7823.4億元，全年目標達標率達260.78％、已超標160.78％，新增放款及超標率均續創新高。

金管會表示，截至去年11月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額65.81％，月增0.59個百分點，占民營企業放款餘額68％、月增0.57個百分點。中小企業平均逾放比0.36％，月減0.03個百分點。

銀行局統計，截至去年11月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆6802億元，月增達779.25億元、年增8855.27億元。累計前11月對中小企業新增放款達7823.4億元，較全年新增3000億元目標達成率達260.78％，超標幅度160.78％亦續創新高。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標，今年考量新冠肺炎疫情衝擊，訂定新增放款目標達3000億元，已是歷年最高紀錄。但實際僅半年便提前達陣、並超標15.39％。

對於去年國銀對中小企業新增放款大增，銀行局副局長林志吉表示，主要由於各部會針對疫情提出振興紓困貸款方案，央行亦提供資金辦理專案貸款等，帶動國銀對中小企業放款量增加，去年全年新增放款金額及超標率均可望改寫新高。

據銀行局統計，去年前11月對中小企業新增放款較多的前5名國銀，依序為合庫890.91億元、一銀769.97億元、臺企銀739.25億元、玉山銀571.9億元、土銀553.05億元。增加幅度依序為遠銀43.9％、花旗29.39％、凱基銀28.65％、輸銀27.75％、京城銀27.09％。

(時報資訊)