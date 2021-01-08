金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年11月稅前獲利229.7億元，月減4.1％、年減6.7％，累計前11月稅前獲利2955億元、年減13％，較前10月13.5％略減。同時，國銀存款餘額達44.01兆元，月增達5707億元、創下單月新高，存放比則降至71.3％新低。

國銀去年11月稅前獲利以中國大陸達5.1億元，月增達11.8％、年增達50.3％最強，國際金融業務分行（OBU）65.9億元，雖月減11％、仍年增6.3％。海外分行23.4億元，月增5.6％、但年減25.4％，國內總分行135.3億元，月減2.5％、年減9.5％。

累計國銀去年前11月稅前獲利，亦以中國大陸分行51.5億元、年增達26.6％最強，OBU以935.2億元、年增2.4％居次。國內總分行1767.7億元、年減14.1％，海外分行200.7億元、仍年減達47.7％，但衰退幅度均較前10月的14.5％、49.7％收斂。

銀行局副局長林志吉表示，國銀去年獲利表現衰退，主要受到台幣強升影響造成投資收益減少，以及海外分行頻頻踩雷，致使費用增提增加。前者使前11月國內總分行投資收益年減達600萬元，後者則使海外分行提列備抵呆帳及保證責任準備金年增達117億元。

國銀截至去年11月底總放款餘額31.38兆元，月增達1406億元，逾放金額729億元、月減48億元。逾放比0.23％，月減0.02個百分點、持平去年同期，備抵呆帳覆蓋率589.02％，月增35.52個百分點、年減16.49個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

至於國銀去年11月存款暴增，林志吉表示，據了解為合庫、兆豐及北富銀3家存款增加較多，增加原因各不相同，主要可歸類為5大因素，包括客戶回存活存、政府活存增加、企業資金調度、壽險客戶投資款匯回，客戶投資股權證券收回等。

(時報資訊)