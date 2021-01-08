金管會為鼓勵民眾吹哨揭弊，宣布將修正受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點，提高檢舉獎金並增訂規範避免浮濫檢舉。只要民眾以實名提出具體證據檢舉，調查後確認為重大金融違法案件，最高將有機會獲得400萬元檢舉獎金，較現行規定大增達10倍。

檢查局副局長張子浩表示，目前民眾若檢舉重大金融違法案件，每案視情節給予20萬元或40萬元獎金，情節較輕微案件亦視情節給予每案1萬元或5萬元獎金。此次修法將檢舉重大違法案件的獎金提高為現行的10倍、情節較輕微案件的獎金亦提高為現行的5倍。

重大金融違法案件依規定分為2類，一是被遭裁罰逾1000萬元、或遭法院判刑逾3年，二是遭裁罰500～1000萬元、解任董監或負責人職務、遭法院判刑1年以上至3年以下，目前分別給予40萬元及20萬元獎金，修法後將跳增至400萬元及200萬元。

而違法情節較輕的案件依規定亦分為2類，一是遭裁罰100～500萬元、遭解任經理人職務或遭法院判刑未滿1年，二是遭罰鍰20～100萬元，目前分別給予5萬元及1萬元獎金，修法後亦將增加至25萬元及5萬元。

金管會表示，此次修法提高檢舉獎金額度，為鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，提高檢舉揭弊誘因，以維護金融市場秩序。不過，為防範濫行檢舉、避免冒領及掌握檢舉情資真實性，金管會此次修法亦明文增訂，若以匿名或未以真實姓名檢舉者，將不核發獎金。

同時，考量金管會周邊單位針對不法案件亦訂有檢舉獎勵規定，此次修法亦明定若同一案件該等單位另有發給獎金者，經與金管會發給獎金合併計算後，超過要點所定最高獎勵標準部分將不予核發。

(時報資訊)