耕興(6146)2020年12月營收為3.16億元，年增約2成，累計第4季營收為9.37億元，年增22.46％，2020年全年營收35.14億元，年增17.74％，全年營收突破2015年的31.57億元，創下歷史新高。此外，耕興繼去年12月初協助Broadcom拿下美國FCC全球首張Wi-Fi 6E證書後，更進一步的和華碩合作取得全球第一件WiFi 6E室內低功率路由器(AP)的FCC證書。

耕興表示，由於華碩此款AP採用2.4GHz、5GHz與6GHz 三頻設計，並採用最新 802.11ax WiFi 6E標準，支援高達11,000 Mbps 無線網路連接速度。耕興協助客戶達到FCC特別規定多數裝置無法通過測試關鍵要求，順利取得第一張WiFi 6E AP產品FCC證書，凸顯耕興在WiFi 6E的技術規格上，具備包含模組晶片和完整產品的測試能力與豐富的實務經驗。

近日耕興桃園華亞實驗室，也領先同業第一批取得台灣國家通訊傳播委員會(NCC)5G NR驗證機構認證證書，此將協助全球品牌客戶5G NR產品提供包括台灣NCC規範的全世界各國要求檢測驗證服務。耕興看好WiFi 6/6E與5G NR雙引擎的成長趨勢，將創造更蜂巢式、經濟效益、大區域覆蓋的高速低頻網路基礎建設，帶動未來消費性電子產品和行動裝置大幅推陳出新。

(時報資訊)