台南長榮大學一名馬來西亞籍的女大生去年在校園附近遭擄走，被性侵殺害後棄屍在高雄阿蓮山區，案件震驚社會，也使台灣國際形象受重創。事實上，早在約30年前，台南就曾發生一起日本女大生命案，當時就讀大四的井口真理子來台自助旅遊，遭計程車司機劉學強殺害並分屍，一度引起日本社會恐慌，重創台灣觀光業。

這起驚悚命案要回溯到1990年4月2日，日本御茶水女子大學四年級學生井口真理子趁著放假期間，獨自搭機到台灣自助旅行，先在台北市待了2天，便搭乘自強號列車南下，期間還不忘寄明信片給家人；抵達台南後，井口真理子為了找落腳處，搭上了李姓計程車司機的車在市區穿梭，卻始終找不到適合的旅館。

見有朋自遠方來，李男隨即發揮台灣人特有的人情味，除了提議讓井口真理子住在家裡，還熱情地帶著她在台南市區遊覽2天，並於同年月7日載女大生到台南車站，讓對方搭車前往高雄。沒想到，井口真理子同日中午12時許步出高雄車站剪票口後，竟從此人間蒸發，也沒按照原定計畫於18日搭機返回日本。

女大生母親井口久子來台尋女，透過台日交流協會向警方報案。

由於李男是井口真理子最後的接觸對象，一度被專案小組列為重要關係人，但他的說詞及行蹤均交代得相當詳細，很快便被排除涉案。消息傳開後，專案小組接獲大量線報，甚至有人說井口真理子已遭到殺害，並被埋屍於台南新市一處公墓，警方不敢大意，派出大量警力前往搜索，最後仍無功而返，案情陷入膠著。

同年10月間，專案小組根據線報將計程車司機劉學強約談到案，但其精神狀況不穩定且供詞反覆，無法取得任何資訊；眼見井口真理子已失蹤長達半年，即便警方認為凶多吉少，仍秉持「活要見人，死要見屍」的原則持續搜索，總算於隔年1月在台中后里一處甘蔗園發現和失蹤女大生特徵高度相似的無名女屍。

就在破案露出一線曙光時，驗屍結果卻重重打擊專案小組士氣，因為該女屍經牙齒X光照片比對後，確認並非井口真理子，偵辦進度再度陷入瓶頸。直到女大生失蹤近1年，警方終於接獲可靠線報，認定先前遭到約詢、住在高雄市小港區的劉學強涉有重嫌，立即前往對方住處逮人，進而揭開一起殘忍的性侵殺人案。

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(中時新聞網)