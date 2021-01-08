日本女大生井口真理子在台失蹤，經過近1年真相終於水落石出，原來她來台5天後就因拒絕求歡，慘遭計程車司機劉學強持十字弓殺害，死後甚至被斬首、辱屍，過程令人不寒而慄。據悉，劉學強犯案後每天魂不守舍，不管是家裡或車上，都擺滿佛像和護身符，在挖出骨骸時更一度跪倒痛哭，請求真理子的原諒。

由於當年還沒有DNA鑑定，即便有劉學強自白，在未能確定死者身分的前提下，要將其定罪仍有難度；知名法醫楊日松當時透過血型及骨骼長度、形狀等關鍵，進一步推算出死者性別、身高等特徵，最後認定在台南挖出的骨骸，確實屬於失蹤已久的井口真理子。

尋獲死者遺骨後，彷彿冥冥之中早有注定，警方又陸續找到死者的手電筒、萬用刀、洋傘等遺物，隨後又在高雄市愛河底下打撈出作案用的十字弓，雖未能找到最關鍵的頭顱，種種跡證仍足以證明井口真理子已遭劉學強殺害。

法醫利用骨骼長度、形狀等特徵，努力拼湊出死者身分。

據了解，專案小組在取得劉學強的自白後，曾前往他位於小港的住處調查，除了發現滿屋子的佛像，還查出大量用水及使用清潔劑的記錄，疑似是為了清洗殺人分屍過程中殘留的血跡；不僅如此，計程車同行也透露，劉學強在案發後每天精神恍惚，還在車內擺放大量佛像及護身符，就連休息時也不輕易下車。

劉學強曾經供稱，自己每晚都夢見井口真理子來索命，幾乎夜不成眠，身心飽受煎熬，最後實在受不了折磨，決定自白犯案；而當專案小組帶著劉學強到台南市崇明十三街空地開挖遺骸時，他一見到亡者屍骨就突然雙腿發軟，接著當場跪倒在地，痛哭失聲地請求井口真理子原諒。

井口真理子命案宣告偵破，劉學強被檢方依殺人、侵占、侵害及遺棄屍體罪嫌起訴；1991年11月24日，高雄地院依殺人及遺棄屍體罪嫌，判處劉學強死刑；然而他因患有精神疾病，符合減刑條件，最後改判為無期徒刑、褫奪公權終身定讞。劉學強入獄至今28年，已有資格申請假釋，未料家人堅持拒絕，因此他目前仍在宜蘭監獄服刑中。

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(中時新聞網)