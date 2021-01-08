民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在1月16日舉行第三階段投票，在這個關鍵時刻，昔日同志、也曾和王浩宇在2018年一同代表綠黨參選桃園市議員的羅岳峰表態說話了，羅感嘆，王浩宇為個人利益拋棄原本的價值和抹黑其他政黨，當最後沒有利用價值後就跳槽到大黨，這樣的人是否適任市議員，就讓中壢人16日投票決定。

對於罷王投票，羅岳峰6日在臉書發文表示，「很多人問我對於罷免王浩宇的態度？因為過去的交情，本不想多說」，羅直言，王浩宇對綠黨來說就是一段黑歷史，能不提就不提，但越不去面對，永遠無法向前，午夜夢迴時還是會來打擾一番。

羅岳峰臉書。（圖片摘自羅岳峰臉書）

羅岳峰坦言，「身為一個過去的朋友我可以選擇不吭聲，但同樣身為一個憂心台灣未來政治發展的人，這一次罷免我不能默不吭聲」。

羅岳峰諷刺表示，王浩宇兩次市議員都是由綠黨提名參選，雖然是個小招牌，但還是可以吸引過去支持環境理念民眾的認同。王浩宇身為一個代表第三勢力選上的議員，在擔任召集人後，肆無忌憚地把綠黨變成一個不顧藻礁，攻擊第三勢力的工具。

羅岳峰指出王浩宇攻擊第三勢力的事蹟，最為人所知的是誣稱時代力量黨工販毒，後來傳王浩宇作證，王竟然說「怕作偽證」而不到庭。羅並表示，中壢的選民都不知道自己選了一個「台北市議員」，整天只會監督台北市長柯文哲，卻對桃園市的監督不聞不問。

「過去所為人討厭的藍綠鬥爭，藍綠為了其政治利益，無證據的隨意抹黑」，羅岳峰感嘆，王浩宇何時也成為大家不想成為的「大人」，批他為個人利益拋棄原本的價值、抺黑其它政黨，最後看沒利用價值就跳槽大黨。這樣的人，就由中壢人1/16投票決定其未來。

(中時新聞網)