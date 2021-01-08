民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將於1月16日舉行投票。國民黨前立委陳學聖認為，這次「罷王」案對國民黨意義非常重要，因為第一、二階段都是公民團體自發性完成連署，國民黨用處在哪？反觀前高雄市市長韓國瑜罷免案，民進黨催出超高票，國民黨若至今仍選擇自保，那就真的只能說「謝謝收看」。

陳學聖去年6月率先喊話：「拉不下王浩宇，國民黨準備謝謝收看。」對此，《中評社》今報導，陳學聖受訪時表示，他的立場還是一樣，因為「罷王」案對國民黨的意義非常重大，首先，國民黨歷經多次挫敗，極度渴望、需要一場勝利，若連「罷王」案這把火都燒不起來，那後面的反萊豬公投案還能有什麼看頭？此外，2022與2024年大選要將民意導向國民黨這邊，也非常困難。

陳學聖直言，上回「罷韓」案拿下超高票，代表著民進黨的能量；這次議員與罷免市長規模差距大，國民黨能給支持者多大期待跟信心？陳坦言，這次「罷王」案第一、二階段都是公民團體自發性完成連署，聲勢都是別人造的，國民黨的用處在哪？

陳學聖更呼籲，若至今國民黨仍選擇自保，那國民黨真的就是「謝謝收看」，最少也會「嚴重內傷」；此外， 此役也在考驗國民黨沒有「靠自己燃燒」的本事，對黨主席及黨內要職影響重大。

(中時新聞網)